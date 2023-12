„Jól látható, hogy romlott az állapota” – Aggasztó hírek érkeztek a börtönben lévő Galambos Lajosról

Mint ahogy azzal a Metropol több ízben is foglalkozott, 2022 decemberében másodfokon 3 év 6 hónapos börtönbüntetésre ítélték Galambos Lajost, az ellene indított áram-, gáz- és vízlopás, valamint vesztegetés ügyében.

Galambos Lajos egyre rosszabb állapotban van Fotó: Tények/TV2

Az ország trombitása valamivel több mint fél éve kezdte meg a rá kiszabott börtönbüntetést a baracskai börtönben, egészségi állapota azóta is folyamatosan romlik. A Dáridó atyja bevonulása óta sem hagyta el a betegszobát, ügyvédje most pedig újabb rossz híreket közölt.

Egyre csak romlik Lajcsi állapota

Galambos Lajos végül nem időzött sokáig a baracskai börtönben, ugyanis egy alapos orvosi vizsgálat után a berettyóújfalui börtönkórházba szállították, ahol azóta is ápolják. Lajcsi ügyvédje, dr. Csontos Zsolt azóta is mindent elkövetett, hogy védence egy úgynevezett házi ápolás keretein belül tölthesse a hátralevő büntetését, kérelmeit azonban elutasították. Az ügyvéd most megdöbbentő részletekről számolt be a Borsnak.

Örömmel mondanám, hogy ügyfelem egészségi állapota javult, de sajnos ennek éppen az ellenkezője igaz. Jól látható, hogy romlott az állapota, de nem szeretném részletezni, hogy mindennek mik a pontos jelei. Ugyanakkor azt nem tudom megmondani, hogy ez az egészségügyi helyzet milyen módon befolyásolja majd Galambos Lajos fogva tartásának módját, vagy idejét

– kezdte a lapnak dr. Csontos Zsolt, majd nyilatkozott védence lelki állapotáról is.

Galambos Lajost aggasztja, hogy nem javul az állapota

Lajcsi mentális állapota hullámzó, hiszen érthető módon aggasztja a betegsége és az a tény, hogy nem javul, sőt romlik az állapota. Ugyanakkor vannak napok, amikor mindezek ellenére is bizakodó, nagyon erős, és tervekkel telve tekint a jövőre. Rengeteg erőt merít abból, hogy a lehetőségekhez képest folyamatos kapcsolatot tud tartani a szeretteivel. Ugyanakkor tart attól, hogy a december hónap még az eddig eltelteknél is nehezebb lesz számára, hiszen az ünnepi időszak, és különösen a karácsony nagyon nehéz minden fogvatartott számára

– tette hozzá az ügyvéd.