Horváth Éva elárulta karácsonyi fóbiáját, retteg a bejglitől

Horváth Éva és párja három éve döntöttek úgy, hogy a hideg téli hónapokat inkább a napfényes Bali szigetén töltik gyermekeikkel. A kétlaki élet nagyon bejött a családnak, a két fiú, Kristóf és Alex nagyon hamar ráéreztek a balinéz életstílusra. Imádnak mezítláb futni a homokban, megszerették a kinti, különleges ételeket, és nagyon jól beszélnek lassan nem csak angolul, de balinézül is. A sztáranyuka örül ennek és annak is, hogy gyermekei Budapesten is nagyon szeretnek lenni.

Horváth Éva kisfia, Alex a karácsonyfa díszítésében is kivette a részét Fotó: Saját/Horváth Éva

Horváth Éva: Fontos, hogy a fiúk tudják, mi a karácsony!

Amikor december elején megérkezett a modell és családja Budapestre, éppen hó volt. Kisebbik fia most először találkozott hóval, így nagy volt a meglepetés.

„Alex azt se nagyon értette, hogy mi a sapka, kesztyű, miért van arra szükség – mesélte nevetve lapunknak Horváth Éva. – Mondjuk utána már annyira megtetszett neki, hogy alig lehetett róla levenni. A másik meglepetés a karácsonyfa volt, eddig túl kicsi volt ahhoz, hogy felfogja ezt az egészet. Nekem nagyon fontos, hogy a fiúk tudják, mi a karácsony, hiába élünk félig Balin, elképzelhetetlen, hogy ne itthon legyünk ilyenkor. Odakint főleg hinduk élnek, náluk nincs ez az ünnep, de persze lehet venni kint is karácsonyfát, díszeket, de a karácsony csakis itthon az igazi. Nemcsak a hagyományok, hanem a család miatt is. Idén korán feldíszítettük a fát, hogy minél tovább gyönyörködhessünk benne. Nagyon vicces volt az egész, mert amit Kristóf felrakott, azt Alex persze azonnal leszedte.”

A sztáranyuka családjánál már a macska is díszbe öltözött Fotó: Saját/Horváth Éva

„Nem lesz bejgli, rettegek tőle”

A sztáranyuka azt is elárulta, hogy szenteste az ő szülei és párja édesanyja is náluk lesz, együtt lesz a család.

Mivel nálunk van nagy hely, és mi ugye a párommal karácsonykor is a fiúkkal alszunk, így ők lesznek majd a gyerekek szobáiban. Jaj, nagyon várom a karácsonyt idén is, megbeszéltük ki mit főz. Édesanyám a nagymamám receptje szerint csinálja a töltött káposztát, mert én csak azt az ízesítést szeretem. Én a halászlevet készítem, és szintén nagyim narancstortáját. De házi bejgli nem lesz, egyszerűen rettegek tőle, hogy megcsinálom és szétreped, akkor biztos szívrohamot kapnék. Lehet majd egyszer eljön az ideje, de még odébb lesz

– tette hozzá nagyot kacagva Éva.