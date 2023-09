Nem hiszed el, hogy néz ki a Csengetett, Mylord? szobalánya manapság

Ha az mondjuk, Csengetett, Mylord?, garantáltan mindenkinek beugrik egy-egy kedvenc jelenet vagy karakter. Nem véletlenül: a brit komédiának Magyarországon a mai napig nagy követőtábora van, 2018-as budapesti közönségtalálkozójukra pedig még évekkel később is elérzékenyülve emlékeztek vissza a sorozat sztárjai. Nos, természetesen jó sok idő eltelt azóta, hogy a széria forgatása (1993-ban) befejeződött, így érthetően alaposan megváltoztak a kedvenc karaktereinket életre keltő színészek is. Olyannyira, hogy tán egyikükre-másikukra rá sem lehet ismerni.

Ivy-t Su Pollard keltette életre Fotó: YouTube

Ivy, a szerencsétlen cselédlány karakterét Su Pollard alakította. Nos, a színésznőről elmondható: noha rengeteget változott az elmúlt évtizedek során, bohókás egyéniségével garantáltan kitűnik a tömegből, sőt, talán pont ennek köszönhetően mai külsejében is visszaköszön valami Ivy-ból. Mutatjuk is rögön, hogy néz ki, az alábbi fotó idén készült a 73 éves Pollardról:

Su Pollard a való életben is igazán különc, bohókás figura Fotó: PA / Northfoto

A színésznő egyébként nem csak a kamerák előtt mozog otthonosan, de a színpadon is, a hetvenes évektől kezdve folyamatosan jó pár színdarabban és musicalben szerepelt, sőt, a pantomim világa sem áll tőle távol. A mai napig aktív, utolsó színházi szerepét 2020-ban kapta, emellett énekesnőként is próbálkozott, még a nyolcvanas évek második felében. Érdekes módon azonban bármennyire is színes karriert tudhat magáénak, a filmezés kimaradt belőle. Míg több tévés produkcióban is láthattuk, egyetlen mozifilmes szerepét a 2012-es Run For Your Wife-ban kapta, és az is csupán egy cameo volt.