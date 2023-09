Joshi Bharat: Túl vagyok a „rendrakáson” és nyitottan állok a szerelemhez

Joshi Bharat nem az a típus, aki megrázza magát és máris keresi a szerelmet, ha egy kapcsolata zátonyra fut. Mostanra azonban elég idő telt el ahhoz, hogy nyitott szemmel járjon. Bár nem keresi tudatosan a szerelmet, a sorsra bízta a jövőjét és nem fog hadakozni az érzelmei ellen, ha azok megrohanják. A sorselemző-tévés minderről a Metropolnak beszélt.

Joshi Barát nem csalódott a szerelemben Fotó: Facebook



„Rendet kellett raknom...”

„Szó sincs arról, hogy csalódtam volna a szerelemben. Nem úgy tervezem az életemet, hogy mostantól magamnak való, magányos ember leszek. Ugyanakkor jól érzem magam a bőrömben és nincs bennem semmi görcsösség, vagyis nem keresem tudatosan a szerelmet. Egyébként szerintem nem is lehet…”

Számomra egy kapcsolatban a minőség és a lelki gazdagság a legfontosabbak, ezek felismeréséhez pedig idő kell.

Amikor vége lett az utolsó kapcsolatomnak, az volt számomra a prioritás, hogy rendet tegyek az életem számos területén. Ez mára sikerült, így egy ideje már nyitott szemmel járok. Ez nem azt jelenti, hogy direkt figyelek, hiszen akik ezt teszik, könnyen félreértelmezhetik a jeleket” – kezdte lapunknak Joshi Bharat, aki szerint az ismertsége épp annyira hátrány, mint előny a párválasztásban.

Joshi Bharat már nyitott szemmel jár Fotó: Bors



Ismert emberként nem könnyű...

„Az, hogy ismert ember vagyok, pró és kontra hatással is lehet a magánéletemre és szinte elkerülhetetlen, hogy így vagy úgy befolyásolja az emberi kapcsolataimat. Én nyilván nem tudhatom, hogy az érdeklődés nekem, vagy annak a férfinak szól, akit az illető ismerni vél a képernyőről. Ugyanakkor az én esetemben nincs is nagy különbség, hiszen egyetlen műsorban sem kellett valamilyennek lennem, elég volt, ha ö önmagam vagyok. Persze ettől még bárki fejében élhet rólam egyfajta kialakult kép, ami talán köszönőviszonyban sincs a valósággal” – magyarázta a műsorvezető, aki elárulta, soha nem próbálkozott és nem is fog próbálkozni egyetlen társkereső oldallal sem.

„A sorsban hiszek”

„Félreértés ne essék, nincs bajom a netes társkereső oldalakkal, de abban biztos vagyok, hogy ez a fajta ismerkedés nem az én világom. Ahogyan a szórakozóhelyek, éjszakai klubok sem. Én a sorsban hiszek és a sorsra is bízom a szerelmi életem alakulását. Ott jön majd szembe velem, ahol szembe kell jönnie.”

Lehet ez a kisbolt, a zöldséges, de egy buszmegálló is. Én nem fogok elugrani előle

– tette hozzá nevetve Joshi Bharat, aki néhány hete indította el saját beszélgetős műsorát a Rádió Bézsen, Egy férfi és egy nő címmel. A műsorban minden héten hétfőn 12 órától egy-egy ismert hölggyel beszélgetve próbálja felfedni a női lélek titkát. Ha pedig megfejti a megfejthetetlent, talán számára is könnyebben alakul majd a párválasztás...