Tóth Gabiék bejelentették: vége, nem folytatják

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Tóth Gabi egy erdélyi turnéra indulta, ahol meglátogatta a határon túli magyarságot, és koncerteket adott nekik. A koncertek helyszíneit ajánlások alapján állították össze, és mindenhol kitörő örömmel várták őt. Gyergyószentmiklóson például kifejezetten rossz volt az idő, ennek ellenére mégis rengetegen tomboltak Gabi zenéjére. Mindezeddig Krausz Gábor sem tétlenkedett, akit egy gyönyörű híresség oldalán csíptünk el. Most szomorú hírt jelentett be Gabi.

Nagy a szerelem Gábor és Gabi között

Bár rengeteg kaland és izgalom érte a csapatot, Tóth Gabi és emberei bejelentették, hogy véget ért a turné, ezért indulnak haza. Bár a búcsú nehéz, azért az énekesnő nagyon várja már, hogy találkozzon családjával.

A tegnap este méltó és emelkedett zárása volt a turnénk határon túli szakaszának. Szem nem maradt szárazon amikor a superar gyermekkórus megjelent a számukra legkedvesebb dalaimban a színpadon. Heteken át készültek és csoda történt a színpadon és a közönségben is. Táncrakaptam a közönséget és egy mini táncház alakult a színpad előtt

- mesélte Gabi