„Nincsenek szavak” – csoda történt Tóth Gabival

Tóth Gabi izgatottan várta, hogy elinduljon az erdélyi turnéra, ahol az ott eltöltött 9 nap alatt több koncertet is ad, valamint közönégtalálkozókon is részt vesz. Az énekesnő fantasztikus előadáson van túl.

Fotó: Facebook/Tóth Gabi

Szombaton Kézdivásárhelyen 10 ezer rajongó előtt adott csodálatos koncertet.

„Micsoda este volt, még most is alig hiszem, olyan tömeg volt Kézdivásárhely Fő terén. A szomszédos utcákat is megtöltötték az erdélyi rajongóink. Nincsenek szavak, a dalok »beszéltek«. Együtt énekelt velem tízezer ember a szeretet nyelvén.

A Fricskás fiúk fergeteges táncukkal varázsolták el a közönséget. Azt hiszem, egy csoda, ami tegnap este történt. A lelkünk megtelt hálával, azzal az őszinte szeretettel, amit Tőletek kaptunk! Köszönjük, Kézdivásárhely!

Ma este 8 órakor Székelyudvarhelyen várunk mindenkit szeretettel és egy hatalmas bulival a Septimia Resortban”

– írta a közösségi oldalán Gabi.

Az énekesnő az elindulás előtt a Borsnak beszélt arról, hogyan búcsúzott el kislányától, Hannarózától.