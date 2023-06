Tóth Gabi: „Hónapok óta izgatottan készülök, és számolom vissza a napokat"

június 30-án, azaz ma indul külföldi turnéjára Tóth Gabi, aki vélhetően most is „megrengeti” hangjával az erdélyi földet az imádott közönsége nagy örömére. Az énekesnő nem titkolja, hogy legutóbbi alkalommal is elvarázsolta őt a gyönyörű környezet, és a nézők is óriási szeretettel fogadták. Ráadásul férje is vele tartott, és együtt nézték meg Erdély nevezetességeit. Gabi elsőként az őt követő közönséggel tudatta, hogy idén is találkozik az erdélyi magyar rajongóival.

Gabi és férje: Krausz Gábor, már tavaly is „sütkéreztek" a kedves fogadtatásban. Fotó: Boldog Ati

Már számolja vissza a napokat

„Pénteken végre elindulunk a koncertturnénkra, ami a határon túl fog kezdődni. Idén a koncertek mellett kerekasztal-beszélgetéseken és közönségtalálkozókon is részt veszek” – osztotta meg a hírt a művésznő.

Hónapok óta izgatottan készülök, és számolom vissza a napokat, hiszen tudjátok milyen fontos a szívemnek Erdélyország, és mindaz a tiszta, őszinte szeretet, amivel ott vártok minket, szívbeemelő lesz!

– lelkesedett az énekesnő oldalán, akinek már a közönsége is visszaszámol. A rajongók láthatóan nagyon örülnek a jó hírnek, miután a tavalyi koncertsorozat is nagyon jól sikerült. Alig várják, hogy kedvencük visszatérjen hozzájuk.

„Izgatottan és hatalmas nagy szeretettel várunk titeket Székelyudvarhelyre, Gabi!” – írta az egyik hozzászóló kedves szavait az énekesnőnek címezve.