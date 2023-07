Gyászol az idősebb generáció: gyermekkoruk kedvenc színésznője halt meg

Betta St. John 93 évesen halt meg június végén – a fia, Roger Grant tévéproducer azonban csak most közölte a hírt a Hollywood Reporterrel.

Betta St. John első szerepét 1939-ben, tízévesen kapta Marlene Dietrich mellett az Asszonylázadásban, felnőttként pedig az első munkája az Álmaim asszonya volt, amelyben Cary Granttel és Deborah Kerr-rel játszhatott.

Feltűnt a két Oscar-díjat nyert A palástban is, majd az ötvenes, hatvanas években két Tarzan-filmben is megjelent, Christopher Lee-vel pedig két brit horrorfilmben (Corridors of Blood, Horror Hotel) szerepelt – írja az Origo.hu.