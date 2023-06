Íme Liptai Claudia vadonatúj műsorának hivatalos előzetese - videó

Ahogyan azt már megírtuk, Liptai Claudia egy vadonatúj műsorral jelentkezik. A Viasat3 csatornáján ősztől sugározzák a Szingli vagy Svindli realityt, ami egy taktikai társkeresőnek feleltethető meg.

A Wisbro gyártásában készülő produkció merőben más, mint a hagyományos párkereső műsorok. Nem minden(ki) az, aminek látszik, a tét pedig jóval nagyobb, mint a szerelem. A villába egy egyedülálló lány és 10 srác költözik be, de közülük többeknek nagyon is foglalt a szíve. Vajon ki az, aki tényleg szingli, és ki az, aki a nyereményért bármit megjátszik? – ezt kell kiderítenie a főhősnőnknek, akinek a szerelmi ügyekben jártas Claudia is segít majd.

Liptai Claudia immáron nem titkolja tovább, hanem hivatalosan is a kamerák elé állt. Elmondta, hogy a hír igaz, és egy izgalmas új műsorral tér vissza a képernyőkre ősszel.