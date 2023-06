Liptai Claudia újra visszatér a képernyőre: mutatjuk a részleteket

Az ITV Studios Make Love, Fake Love című formátumának hazai verziója a festői Dubrovnikban forog, egy mesés tengerparti villában. Az itthon Szingli vagy svindli néven debütáló taktikai társkereső reality műsorvezetője Liptai Claudia lesz, a részek pedig ősszel kerülnek majd a képernyőre.

Liptai Claudia új színt hoz a csatorna életébe – Fotó: Viasat 3 / Udvardi Attila

A realityk szerelmeseinek nagy örömére elkezdődött a Viasat 3 legújabb saját gyártású társkeresőjének forgatása. Az ITV Studios Make Love, Fake Love c. formátuma – amely Angliában mutatkozott be, de később Németországban is nagy sikereket ért el – idén ősszel Szingli vagy svindli névvel érkezik a Viasat 3 csatornára, a műsor csípős humorú háziasszonya pedig Liptai Claudia lesz, aki új színt hoz a csatorna életébe.

A rengeteg izgalmat ígérő taktikai párkereső reality az Adria gyöngyének is nevezett Dubrovnikban forog, a játékosok pedig egy tengerparti luxusvillában élvezhetik a szikrázó napsütést.

A Wisbro gyártásában készülő produkció merőben más, mint a hagyományos párkereső műsorok. Nem minden(ki) az, aminek látszik, a tét pedig jóval nagyobb, mint a szerelem. A villába egy egyedülálló lány és 10 srác költözik be, de közülük többeknek nagyon is foglalt a szíve. Vajon ki az, aki tényleg szingli, és ki az, aki a nyereményért bármit megjátszik? – ezt kell kiderítenie a főhősnőnknek, akinek a szerelmi ügyekben jártas Claudia is segít majd.