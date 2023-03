Megszólalt a barát, ezt mondja Király Viktor megromlott házasságáról

A gyermekük a legfontosabb most számukra, Anita és Viktor is mindent megtesz, hogy Kolen semmit se érezzen ebből a feszültségből. Közben viszont nekik is fel kell dolgozniuk a történteket... Anita most a barátoktól és a családjától várja a támogatást, míg Viktor inkább a munkába menekül