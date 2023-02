Vészjósló jövő! Tápai Szabináék sorsára juthat Király Viktorék házassága

Alig kezdődött el a 2023-as év, máris több sztárpár kapcsolata került válságba vagy éppen futott zátonyra. Elég csak Tápai Szabina és Kucsera Gábor házasságára gondolnunk, akik hónapokig titkolták, hogy külön élnek. Akkor a magánéletükkel kapcsolatos pletykákat azzal cáfolták, hogy a családjuk és a magánéletük védelme érdekében nem szerepelnek egymás társaságában. Ugyanúgy, ahogy az utóbbi időben Király Viktor és felesége...

Tápai Szabináék sorsára juthatnak Király Viktorék (Fotó: Szabolcs László)

Tápai Szabina és Kucsera Gábor sorsára jutnak?

A Bors elsőként számolt be arról, hogy válságba kerülhetett Király Viktor házassága. A lap összegyűjtötte azokat a gyanús jeleket is, melyek szintén alátámasztják, hogy valami nincs rendben a sztárpár magánéletében, ám akkor mindketten cáfolták, hogy bármi probléma is lenne köztük: Virág Anita úgy fogalmazott, szóra sem méltatja a felröppent pletykákat. Ekkor még úgy tűnhetett, hogy valóban alaptalan szóbeszédről van szó, azonban kicsit mélyebbre ásva kiderült, hogy nagyobb lehet a baj, mint gondolnánk.

Az első szembetűnő dolog az volt, hogy a Király házaspár az utóbbi időben nem vállalt közös szerepléseket, eltűntek a fotók, amelyek annak idején még a boldogságukat hirdették, s rendszeresen egyedül vagy a szeretteikkel posztoltak, de szigorúan külön-külön. Pont úgy, mint Tápai Szabina és Kucsera Gábor, akik hónapokig titkolták, hogy különköltöztek, a saját boldogságuk érdekében pedig inkább a válás mellett döntöttek. Nem csoda hát, hogy a rajongók aggódnak a sztárpárért, hiszen az előbbi példa alapján könnyen a sportoló pár sorsára juthatnak...

Hullámvölgybe került a házasságuk

Sokáig tagadták, de most fény derült az igazságra Király Viktor és Virág Anita házasságáról. Az énekes meglepő őszinteséggel vallotta be, hogy bizony válságba került a kapcsolata feleségével, ám további részleteket nem kívánt elárulni.

Sajnos azt be kell vallani, hogy egy ideje már ténylegesen egy hullámvölgyben vagyunk a feleségemmel

– vallotta be a Tények Plusz kamerája előtt Viktor, akit láthatóan nagyon megviseltek a történtek.

A Bors ezek után kereste az énekest, ám nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Mikor romolhatott meg a kapcsolatuk?

Feltehetőleg akkor távolodhatott el egymástól a sztárpár, amikor Viktor testvérével, Király Lindával elutazott az Ázsia Expressz forgatására. Bár Anita mindenben támogatta férjét, azt bevallotta, hogy nagyon nehezen viseli a külön töltött időt.

Este egyedül lefeküdni, az nagyon rossz... Nagyon nehéz. Hat napot voltunk eddig távol egymástól, ez, hogy két hete nem találkozunk, rekord. Úgyhogy nagyon nehezen bírjuk, hiányzik nekünk, jó lenne, ha végre hazajönne

– vallotta be egy tavalyi interjúban a sztármami, aki egyébként biztatta Viktort, hogy vágjon bele ebbe a kalandba, míg az énekes nem szerette volna magára hagyni a családját. Végül a felesége unszolására igent mondott a TV2 felkérésre, ám úgy tűnik, visszájára fordulhatott a dolog.