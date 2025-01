Kiderült a titkos terv, Gulácsiék magyar vezetőedzőt kaphatnak

A magyar mellett a német nyelvű, sőt a világsajtót is bejárta a hír, mely szerint Lőw Zsolt a Red Bull globális futballfejlesztési igazgatója lett. A 45 éves magyar szakember a "futballüzletág-vezető" Jürgen Klopp jobbkezeként és Mario Gómez technikai igazgató mellett dolgozhat az osztrák energiaital-gyártó konszern focicsapatainak felfuttatásán, Brazíliától Japánon át az európai RB-klubokig. Az elsősorban a lipcsei Bundesliga-csapat híreivel foglalkozó RB Live ugyanakkor máris beleszőtte a cikkébe, hogy Lőw idővel vezetőedző lehet.

Lőw Zsolt 2018-ban már választhatott volna az RB-klubok vezetőedzői posztjai közül - ami késik, nem múlik? Fotó: TF-Images

A 26-szoros magyar válogatott balhátvédből lett tréner az utóbbi hat évben Thomas Tuchel pályaedzőjeként dolgozott olyan sztácsapatoknál, mint a Paris Saint-Germain (2018-20), a Chelsea (2021-22), majd a Bayern München (2022-24). Az angol válogatott szakmai stábjába ugyanakkor már nem követte korábbi mainzi edzőjét. Lőw korábban egy másik mentora, Ralf Rangnick mellett hat évig már része volt a "Red Bull-családnak": a visszavonulása után, 2012-től a Salzburg osztrák másodosztályú fiókcsapatánál (Liefering) kezdte a szakmát Peter Zeidler másodedzőjeként, majd ugyanezt a pozíciót töltötte be a Salzburgnál Adi Hütter, Lipcsében pedig előbb Ralph Hasenhüttl, majd Rangnick oldalán.

A Gulácsi Pétert és Orbán Willit is foglalkoztató RB Leipzig szakmai stábjában három évig ő képviselte az állandóságot – egészen addig, hogy 2018 nyarán Tuchel hívására elfogadta a PSG ajánlatát, és a francia sztárklub kivásárolta őt a lipcsei szerződéséből.

Gulácsiék kispadjára is esélye lehet Lőw

Pedig akkor már a lehetséges vezetőedzők közé sorolták az RB-nél. Most, hat évvel később, a Tuchel jobbkezeként a francia, angol és német gigászoknál szerzett tapasztalataival is gazdagabban újra hasonló lehetőség várhat rá. Az RB Live szerint

Lőw jelölt lehet arra, hogy a jövőben átvegye egy Red Bull-klub vezetőedzői posztját.

Amikor Lőw Zsolt a 2018 nyarán szakított a Red Bull-lal, a DigiSport adásában elmondta: a konszern nagyon meg akarta őt tartani.

– A klub több lehetőséget is felajánlott, ebben volt lipcsei vezetőedzői poszt is, sőt hasonló a New York Red Bullsnál vagy akár a Red Bull Salzburgnál is. Rengeteg jó lehetőséget felajánlottak, szerettek volna engem mindenféleképpen megtartani – mondta Lőw akkor a fonyódi nyaralása közepette, miután elhatározta, hogy mégis Párizsba szegődik. – A lipcsei vezetőség elég nehezen vette tudomásul a döntésemet, eltelt egy-két hét, mire minden szereplővel sikerült megértetnem az indokaimat.

Fontos volt számomra, hogy ennyi gyönyörű év és ennyi sportsiker után barátságban váljunk el egymástól. Nyilván azért maradt bennük egy pici szálka,

hiszen nem lehetett könnyű tudomásul venni, hogy annyi felajánlott jó lehetőség ellenére másként döntöttem.