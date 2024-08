Rossi az asztalra csapott; lefotózták a magyar sport szerelmespárját

A szennyezett Szajnában értek el fantasztikus eredményt hosszútávúszóink Párizsban, a 2024-es olimpián. Rasovszky Kristóf 10 kilométeren aranyérmes lett, vele együtt állhatott fel a dobogóra bronzzal a nyakában Betlehem Dávid. Dávid a futam után infuziós kezelést kapott, csakúgy mint szerelme, a nők között a bravúros, ötödik helyen végző Fábián Bettina. Szerencsére a fiatalok mára meggyógyultak, és újra külföldre utazhattak, ezúttal kikapcsolódni.

Az úszószövetség osztott meg fotót Betlehem Dávidról és Fábián Bettináról, akik Mallorcán romantikáznak a csodás szereplés után.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az elmúlt években keveset változtatott a kezdőcsapatán. A nyári Európa-bajnokság azonban megmutatta, hogy itt lenne az ideje az olasz szakembernek némi vérfrissítést végrehajtania a kereten.

A szakember hétközi interjújában beszélt is arról, tanulni akar az Eb-n elkövetett hibákból. Mostantól csak azok kapnak meghívót, akiknek fontos a válogatott, s játszanak is a klubjukban.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Noha vélhetően idén is a feljutásért küzd majd a Lommal a belga másodosztályban, Vancsa Zalán csapata vereséggel (1-2) kezdte a 2024/25-ös futballszezont. Beverenben nem mindennapi nehézségekkel kellett szembenéznie Steve Boulder vezetőedzőnek: egy sérüléshullám mellett három játékosát tulajdonosi döntés miatt még a kispadra sem ültethette le (azon ifistákkal kiegészülve is csak hatan ültek). Két játékostársával együtt Vancsa ügyében a Manchester Cityt is tulajdonló City Group szólt közbe.

Nem engedték edzeni sem őket, nehogy megsérüljenek. Ebből az szűrhető le, hogy a City Group kölcsön akarja adni őket.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.