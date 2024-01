Dárdaiékon ámul a világ: csoda történt Berlinben

Ha nem is az eredményességben és a játékerőben, de egy tekintetben mindenképpen a világ élvonalához tartozik Dárdai Pál német futballklubja. A magyar edző által (előbb játékosként, majd szakvezetőként) már 27 éve szolgált Hertha BSC hazai meccseinek átlagnézőszáma tavaly nemzetközi szinten a 28. legmagasabb volt a sportágban – miközben a berlini csapat előbb simán kiesett a Bundesligából, majd a másodosztályban is borzalmasan rajtolt és a téli szünetig is csak a középmezőnybe zárkózott föl.

Dárdai Pál mögött a berlini Olimpiai Stadion tömött lelátói (Fotó: AFP)

A Dárdai-csapat meccsein 2023-ban átlagosan 49 531 néző volt jelen. Egy biztos: a berlini drukkerek nem a siker szagára vándoroltak tömegével az Olimpiai Stadionba: a Hertha csak a megszerezhető pontok kevesebb mint a felét tudta otthon tartani. A hihetetlen népszerűség értékéből az sem von le semmit, hogy a német másodosztály szereplői közül még előkelőbb helyen áll a válogatott csatárunkat, Németh Andrást is foglalkoztató Hamburger SV (18. hely, 56 323 néző) és a Schalke 04 (11., 61 336).

Légiósaink közül Szoboszlai Dominik angol csapata, a Liverpool a 22. (52 436-os átlagnézőszámmal), míg Gulácsi Péter és Orbán Willi német élvonalbeli kenyéradója, az RB Leipzig a 34. (45 708).