Óriási csapás Felcsúton, Szoboszlai a barátja miatt szomorkodhat

Nem csak Izrael számára alakult rosszul szombaton a csoportelső románok elleni Európa-bajnoki selejtező a felcsúti Pancho Arénában. Szomszédaink 2-1-es győzelmével eldőlt, hogy Románia mellett Svájc jut ki a 2024-es németországi tornára – az A csoportban (Spanyolország és Skócia mögött) harmadik Norvégiának pedig nem maradt esélye a pótselejtezőre sem. Utóbbinak a legnagyobb kárvallottja Erling Haaland, és a Manchester City gólzsákjának távolléte miatt minden futballkedvelő.

Erling Haaland (balra) és Szoboszlai Dominik még salzburgi csapattársakként / Fotó: Instagram/redbullsalzburg

A 23 éves csatár jelenleg a legtöbbre taksált labdarúgó holtversenyben a francia Kylian Mbappéval (PSG), mindkettejük piaci értékét 180 millió euróra (68 milliárd forintra) becsüli a Transfermarkt.

– Reménykedtünk, de a rideg tény az, hogy elbuktunk – mondta Staale Solbakken norvég szövetségi kapitány, aki az utolsó, skóciai Eb-selejtezőn (vasárnap, 20.45) már nem is számíthat a csütörtökön, Feröer ellen (2-0) megsérült világsztárjára.

A norvégok világbajnokságra 1998 (akkor nyolcaddöntőig jutottak), Európa-bajnokságra pedig 2000 óta nem jutottak ki (a 2016-os Eb pótselejtezőin a magyar válogatott győzte le őket oda-vissza).

Haalandék bukása miatt szomorkodhat kicsit az Eb-re már kvalifikált magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is. A két focista a 2019/20-as szezonban, még az osztrák Red Bull Salzburgban együtt indult a világhírnév felé.

Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is jól megértették egymást: szobatársak és barátok is lettek. Később Haaland a Dortmund, Szoboszlai pedig Lipcse érintésével igazolt az angol Premier League egy-egy sztárklubjához, a Manchester Cityhez, illetve a Liverpoolhoz. A szigetországban most egymás szomszédságában élnek, a válogatott szünet után (november 25., szombat, 13.30) éppen egymással meccselnek a tabella első helyéért.