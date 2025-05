Prämodern koncertek: Fenyő Gusztáv zongoraestje

„Közel áll hozzám Brahms zenéje, különösen a zongoramuzsikája. Egyrészt elég sok Brahms művet játszottam már, beleértve minden kamara darabját; másrészt dédnagymamám testvére Joachim József volt, minden idők egyik leghíresebb hegedűművésze, jóbarátja Brahmsnak, kolléga, bizalmas társ. Brahms neki írt és dedikált néhány jelentős művet. Ha szerényen is, úgy érzem, él bennem Brahms zenei szelleme és műveinek mély szépsége. A mostani programban legjelentősebb nagyszábasú szonátáját játszom, előtte egy válogatást, kedvenc, későbbi rövid műveiből” – vallja Fenyő Gusztáv.

Fotó: nitro5

Műsor:

Johannes Brahms:

Intermezzo, a-moll, Op. 116 No. 2

Intermezzo, A-dúr, Op. 118 No. 2

Capriccio, fisz-moll, Op. 76 No. 1

Intermezzo, Bé-dúr, Op. 76 No. 4

Capriccio, cisz-moll, Op. 76 No. 5

Intermezzo, A-dúr, Op. 76 No.6

Capriccio, C-dúr, Op. 76 No.8

Intermezzo, bé-moll, Op. 117 No.2

Intermezzo, C-dúr, Op.119 No. 3

Rapszódia, Esz-dúr, Op.119 No.4

Szünet

Sonata No.3, f-moll, Op. 5

1. Allegro maestoso, 2. Andante espressivo, 3. Scherzo, 4. Intermezzo (Ruckblick), 5. Finale: Allegro moderato

Időpont: május 9. (péntek) 15.00

Helyszín: Fuga - Budapesti Építészeti Központ (Budapest, Petőfi Sándor u. 5, 1052)