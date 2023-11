Beszélgetős zongoraestet tart Fülei Balázs

Fülei Balázs Liszt Ferenc-, Artisjus és Junior Prima díjas zongoraművész. Repertoárján több mint harminc zongoraverseny szerepel, köztük Beethoven, Liszt, Brahms, és Bartók összes zongoraversenye. A Zeneakadémia tanszékvezető egyetemi docense, világszerte tart mesterkurzusokat. Műsor: Bartók: Improvizációk magyar parasztdalokra, op. 20 Ravel: Tükröződések (Éjjeli lepkék, Szomorú madarak, Egy bárka az óceánon, A bohóc hajnali szerenádja, Harangok völgye) Gershwin: Rhapsody in Blue.

Fotó: facebook

Fülei Balázs korán bekapcsolódott a nemzetközi zenei élet áramkörébe: 2005-ben a tarantói Arcangelo Speranza Nemzetközi Zongoraverseny győztese, és további díjakat hoz el Milánóból, Cagliariból, Moszkvából. A The International Holland Music Sessions két ízben is a New Masters On Tour koncertkörút szólistájává választja. Szakmai életének meghatározó állomásai a Zeneakadémia Nagyterme, a Művészetek Palotája, a bécsi Konzerthaus, az amszterdami Concertgebouw, a tokiói Kioi Hall, a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium, az NCPA Mumbaiban, valamint a New York-i Carnegie Hall, ahol 2008-ban debütált szólóestjével.

A legjelentősebb magyarországi és külföldi szimfonikus zenekarokkal dolgozott együtt, fellépett Európa szinte minden országában, Izraelben, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kínában, és Vietnámban. Rendszeresen koncertezik állandó formációjával, az Auer Trióval, gyakori partnere a Kodály Vonósnégyes, amellyel Indiában is turnézott. Szólistája volt a világ élvonalába tartozó Camerata Bern együttesnek. Koncertjei, lemezfelvételei műsorát különleges tematika alapján állítja össze, Kvartett címmel önálló műsort vezet a Bartók Rádión. Fülei Balázs a Steinway & Sons zongoragyártól 2020-ban kapta meg a kitüntető „Steinway Artist” címet, amelyet olyan világhírű művészek viselnek, mint például Daniel Bareboim, Grigory Sokolov, Evgeny Kissin, vagy Martha Argerich. Christmas with Franz Liszt című szóló albuma 2022-ben elnyerte a Liszt Ferenc Társaság 42. Nemzetközi Hanglemez Nagydíját.

Időpont: november 26., 19.30-21.00

Helyszín: Zene Háza

Jegyár és további részletek itt olvashatók.