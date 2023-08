Mörk és Nunki Bay Starship a Várkert Bazárban

A Mörk soul és funk alapokra épülő zenét játszik, amely elgondolkodtató társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témában íródott dalszövegekkel, improvizációval és más stílus elemekkel együtt egy különleges zenei élményt nyújt a hallgatónak.

Fotó: Facebook

A ma már Fonogram- és Artisjus-díjas zenekar először barátaik nappalijában, mászóteremben és egyéb nem megszokott helyszínen adott koncerteket, melyeknek híre gyorsan elterjedt a budapesti undergroundban, így nem sok időnek kellett eltelnie, hogy szélesebb közönség is megismerhesse a zenekart. A Mörk sorban végigjárta a legnagyobb magyar klubokat és fesztiválokat: A38 Hajó, Akvárium Klub, Budapest Park, Sziget, Volt, Művészetek Völgye. A magyarországi lehetőségek mellett szerte a világon, számos nemzetközi fesztiválon is bemutatkozhattak már; felléptek a hamburgi Elb Jazz Fesztivál nagyszínpadán, a Leverkusener Jazztage nagyszínpadán, a groningeni Eurosonic Noorderslagon, a hamburgi Reeperbahn Fesztiválon, a New York-i Mondón, a bécsi Waves Viennán, a Tallin Music Weeken, a Budapest Showcase Hubon vagy a poznani Spring Breaken is.

A Nunki Bay Starship ismerős lehet a nagyközönségnek népszerű, hazai zenekarokból. Ebben a projektben egyesítik zenei tehetségüket és inspirációjukat, létrehozva ezzel saját, különleges univerzumukat. Stílusukat „audiovisual wormhole”, avagy audiovizuális féregjáratként határozzák meg – zenéjük a pop, a neosoul, a dzsessz elemeivel operál, pszichedelikus és R&B ízekkel fűszerezve. Lehetőségük volt nagy budapesti klubokban játszani (Akvárium Klub, Magyar Zene Háza, Trafó, Instant), országszerte turnézni, és többek közt olyan fesztiválokon fellépni, mint a Művészetek Völgye, a SZIN, a Campus, a Fezen vagy a Paloznaki Jazzpiknik. Legújabb, Summer Camp Memories című dalukhoz mesterséges intelligencia segítségével készítettek izgalmas videóklipet.

Időpont: augusztus 14., 19.30

Helyszín: Várkert Bazár, Öntőház udvar

Jegyárak és egyéb információk itt olvashatók.