Ennek a csillagjegynek ma minden dolga könnyebben sikerülhet

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy ma elakad kissé a munkával. Ha úgy látszik, hogy sehogyan sem sikerül előbbre jutnia vele, akkor inkább hagyja félbe az egészet egy időre. Mire később visszakanyarodik hozzá, már más szemmel is tekint rá, és gyorsabban megtalálja a megoldást is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha a jóra koncentrál, akkor láthatja, hogy az önzetlenség, a segíteni vágyás is jelen van a környezetében. Legyen hát nyitott és fogékony a pozitívumokra és ne engedje, hogy a rossz hírek, a szóbeszéd és a negatív emberek lehúzzák önt is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn kapcsolatba kerülhet egy érdekes és izgalmas emberrel, aki olyan dolgokra hívhatja fel a figyelmét, melyekről eddig nem is nagyon hallott. Lehet, hogy mindez alkalmat és ötleted ad önnek, hogy képezze magát.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold a Rák jegyében van, és nagyon kedvező fényszögeket kap. Most valahogy minden könnyebben sikerül, pláne az olyan dolgok, amikhez együtt kell működnie valakivel. Azt veheti észre, hogy nagyon segítőkészek az emberek a környezetében.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha ma ellenállásba ütközik, vagy ha valaki nem hajlandó elfogadni a véleményét egy kérdésben, akkor hagyja a dolgot annyiban. Nem érdemes veszekedni valakivel, aki ennyire nem hajlandó a belátásra.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn olyan kérés, vagy megkeresés érkezhet önhöz, amelynek nem szeretne eleget tenni, de nem akar vitát, feszültséget sem generálni az illetővel emiatt. Próbáljon hát keresni valamilyen ideális kompromisszumot, vagy udvarias kifogást, kibúvót.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy beszélgetés, vagy információ hatására valószínűleg sokkal szebb színben fogja látni a jövőt, mint előtte. Mindez pedig igaz lehet a magánéletére is, és valóban oka van az örömre. Egy nagyon fontos kapcsolatában lehet pozitív fordulat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A víz-elemű jegyekben járó bolygók azt javasolják, hogy ússzon az árral, és bízza rá magát egy picit a sorsra. Ha így tesz, ma is minden könnyedén elrendeződik ön körül. Munkahelyi és magánéleti kérdésben is az idő jelenti a megoldást.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn felértékelődhet a szemében néhány dolog, aminek eddig nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. Lehetséges, hogy most megmutatkozik néhány ötletéről, hogy tényleg megvalósítható, és még pénzt is hozhat a konyhára.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn viszonyuljon ön is együttérzőn a környezetéhez, és legyen nyitott, amikor valaki a támogatását kéri. Az fog ugyanis kiderülni, hogy most önnek is arra van szüksége, hogy érezhesse, segített valakin.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha ma nagyon nehezére esik egy dologra koncentrálni, az nem a véletlen műve. Sok külső inger érheti, és így a figyelme is könnyen elterelődik. Most inkább a kreativitást, mintsem a precizitást igénylő feladatokra koncentráljon.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ne felejtse el, hogy a jó példa is ragadós! Legyen ön az, aki élen jár most ebben. Egy fontos hír, vagy egy fontos hívás érkezhet be önhöz, ami egészen új, jobb irányt szab az eseményeknek. Adjon utat neki, fogadja be ezt a pozitívumot és igyekezz minél több emberrel megosztani.