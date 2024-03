Este a Vénusz a Halak jegyébe lép – Szerencsét hoz ennek a csillagjegynek

Napi horoszkóp – 2024. március 12.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Merkúr már a Kos jegyében jár, ami nagyon kedvez önnek. Most nagyon ügyesen tudja érvényesíteni az akaratát, és jó döntéseket hoz. A következő pár hétben érdemes elővenni és leporolni a régi, meg nem valósított terveket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy az elmúlt napokban kissé borús volt a hangulata, de ezért talán elsősorban a külső tényezők okolhatók. Ma azonban változhat a helyzet. Minden arra mutat ugyanis, hogy ma kisüt önre a nap – minden értelemben. A Halak jegyébe lép este a Vénusz és garantálja a békét.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden feltárul ön előtt egy új lehetőség, de nem biztos, hogy élni is akar vele. Talán egy megérzés arra figyelmezteti, hogy még nincs itt az ideje a döntésnek. Ha ezt érzi, valóban ne tegyen semmit. Csakis akkor lépjen, ha itt van az ideje.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Néhány ismerőssel kapcsolatban úgy érzi, van néhány tisztázni valójuk és talán ma lehetősége is nyílik rá, hogy lépéseket tegyen ez irányban. Igyekezzen megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne essen. Ma este a Halak jegyébe lép a Vénusz, és szerencsét hoz önnek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden valaki olyat mond, vagy tesz, amelytől kellemetlenül érzi magát. Legyen ez igazságtalan kritika, vagy sértés, igyekezzen minél kevésbé látható módon tudomást venni róla. Higgye el, egy provokációt azzal lehet a legjobban kivédeni, ha figyelmen kívül hagyja.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy helyzetet rosszul ítélt meg a közelmúltban, és most talán emiatt kellemetlenül érzi magát. Nem a gyengeség jele azonban, ha valaki képes változtatni a véleményén, ha a sors úgy hozza. Vonja le a tanulságokat, és lépjen tovább.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden egy korábban még megoldhatatlannak tűnő problémára találhat megoldást és ettől talán megváltozik néhány prioritás is az életében. Belekezdhet valami újba, vagy lemondhat valamiről, ami már nem szolgálja az érdekeit, vagy károsnak ítél.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Lehet, hogy ma önzőnek tűnik valaki szemében, de vállalja ezt most fel. Van, amikor igenis tudni kell nemet mondani. Most ugyanis saját magával kell törődnie, mert ha az energiáit elpazarolja, végül hosszú távon bajba kerülhet.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden picit feledékeny lehet, nehezen fókuszál. Ha nem is használ naptárt, ma akkor is érdemes magánál tartania egy listát arról, mi a teendője, milyen fontos dolgokat kell elintéznie, mert bizony még így is könnyen lemarad valami.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy útkereszteződéshez érkezhet, amikor el kell döntenie, merre induljon tovább. Ha az ösztöneire hallgat, akkor automatikusan a jó irányt választja. Utólag a racionális érvek is ezt fogják alátámasztani.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden nem lesz könnyű dolga, hiszen fontos feladattal van elmaradva és erre egyre kevesebb ideje maradt. Attól pedig, hogy sürgeti az idő, egyre csak növekszik önön a nyomás. Legyen gyakorlatias, zárjon ki most mindent!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Vénusz, a kis szerencse bolygója már tegnap este a jegyébe lépett, és mindent elrendez ön körül. Nagyon ügyesen ellavíroz, bármilyen megoldandó feladattal is találja szembe magát, és most a véletlen is a kezére játszik. Ez már ma is megvalósulhat valamiben, talán a pénzügyekben.