Ma komoly magánéleti vitába keveredhet ez a csillagjegy

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn vitába keveredhet egy magánéleti kérdést illetően és könnyen lehet, hogy nehezen viseli mások öntől eltérő véleményét. Ne feledje el, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága és ez ellen nem sok értelme lenne küzdeni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma igenis erősnek és elszántnak érzi magát és komoly motivációt érezhet arra, hogy előre haladj egy régóta dédelgetett tervével. Ne nézzen hát semerre, csak előre, az ön előtt álló lépésekkel foglalkozzon. Töröljön most minden mást az agyából, ami elvonhatja a figyelmét.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma bizony valaki igazságtalan lehet önnel, amit ön nem is tud tolerálni, de hát miért is kellene. Nem is kell csendben maradnia! Álljon ki magáért és mutassa meg, hogy nem lehet önnel azért bármit megtenni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Úgy érzi magát, mintha a rajt előtt toporogna. Várja, hogy elindulhat végre. Ma megtalálja az irányt is, így már semmi sem áll az útjában, elkezdődhet végre, amire vár. Ha magánéletben vár valamire, akkor is jelet kap: most már nyugodtan kezdeményezhet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön alapvetően hisz önmagában, de azért a kudarctól, vagy az elutasítástól való félelem gyakran áll a dolgok útjába szinte mindenkinél, és ez alól ön sem lehet teljesen kivétel. Ne feledje azonban, hogy ez az érzés leküzdhető.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn legyen szemfüles, mivel olyan ajtó is kinyílhat ön előtt váratlanul, amely amúgy rendszerint zárva van. Ha pedig ott áll a lehetőség előtt, érdemes nyomban lecsapnia is rá. Ma olyan a csillagok állása, hogy talán még egy kis kockázatot is bevállalhat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy most kényes szituációban van, hiszen egy helyzetbe került, ahonnan csakis feszültségek árán tud kiszabadulni. A kérdés az, meddig halogatja még a dolgokat és udvariaskodik a saját kárára, és mikor jön el az a pont, amikor már úgy érzi, tennie is kell valamit.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma valaki biztosítja a támogatásáról, és bizalmat kaphat onnan, ahonnan talán nem is remélt. Ez extra erőt adhat önnek ahhoz, hogy elinduljon egy úton, amelyre már egy ideje felkészült. Ha most sem kedvezőek a viszonyok, akkor vajon mikor lennének azok?

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön nagyon becsületes ember akkor is, amikor bizony egyszerűbb lenne valamit kerülőúton megoldani. Ez egy nagy hatalom a kezében, az egyenes jelleme és az őszintesége. Ez ellen nem lehet tenni és ezért nem is lehet önt manipulálni, kikezdeni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn nem kerülhet el egy konfliktust, csakis akkor, ha megtagadja önmagát, erre pedig nem igazán alkalmas. Ha így alakult, akkor pedig csinálja elegánsan, ne hagyja, hogy kihozzák a sodrából és használjon észérveket a vitában.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn tele van energiával és talán éppen ma halad át egy fontos hídon, mely a régi és az új énje között vezet át. Pontosan tudja, hogyan szeretne élni a jövőben és ezért hajlandó is áldozatokat is hozni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn ne vegyen részt egy ön körül kialakuló vitában! Van éppen elég ember a környezetében, aki azt hiszi, hogy csakis övé az igazság, és ebben is határozott állást kell foglalnia. Jobb, ha ön bölcsen hallgat, és nem sodród bele semmibe.