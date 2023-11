Karma horoszkóp: ez a 3 csillagjegy komoly feladatokat kapott

Ezt jósolja a karma horoszkóp ennek a három csillagjegynek:

Oroszlán

Az Oroszlánok csodálatos emberek. Az asztrológia azt mondja, hogy a Nappal vannak összekötve. Ez a sorsod neked is, hogy világíts, sugározz, hogy mások életébe fényt és örömöt vigyél szinte minden nap. Tüzes jegyként rendelkezel is az ehhez szükséges kifogyhatatlan erővel. Mégis, egyszer minden Oroszlánban felvetődik a kérdés: ki vagyok én valójában? Az elengedés az Oroszlán számára azt jelenti, hogy felismeri, szerepet játszik: szépet, fontosat, de mégiscsak szerepet. Fontos, hogy ezután az váljon fontossá, hogy a saját erkölcsi mércédnek is megfelelj.

Mérleg

A Mérleg hihetetlenül érzékeny, azonnal megérzi, ha a környezetében valakik között felborult az egyensúly. Te vagy a békéltető, ez talán még gyerekkorodból ered, amikor a környezetedben lévő nézeteltéréseket próbáltad elsimítani. Nagyon rosszul viseled a konfliktusokat – ezek nélkül azonban nem tudod képviselni a saját érdekeidet… Eljön az életedben egyszer a pillanat, amikor kiállsz önmagáért, és megtapasztalod, semmi baj nem történik, ha egy időre kibillennek a dolgok a harmóniából. Megtanulni nemet mondani – ez a feladatod!

Vízöntő

A Vízöntő az egyformaság ellen küzd, az egyéniségért, az egyediségért áll ki. Szabadságvágyad hatalmas, ki akarsz törni a béklyóból, amit a társadalmi kötöttségek jelentenek. Ennek oka is a múltban keresendő, valamikor a családodban talán elfojtottak minden kísérletet az újdonságra, minden vágyat a szabad életre. A Vízöntő mindig ugrásra kész, folyton retteg, hogy elveszti a szabadságát. Egyszer azonban magad mögött hagyod a múltat, és ráébredsz, hogy nem vagy veszélyben. Ezután tudsz már harmonikusan kötődni másokhoz.

