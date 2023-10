Ezek a módszerek tényleg ijesztőek, de csodát tesznek a szervezeteddel

Tűzmasszázs

Biztosan láttunk már olyan videókat a közösségi oldalakon, ahol a fodrász ahelyett, hogy ollóval vágná le a kuncsaft haját, egész egyszerűen meggyújtja. De a tűz nem csak a frizura elkészítésére jelenthet egyfajta megoldást. Kínában évezredes kultúrája van a különleges masszázstechnikáknak, amelyet főként a kimerültség ellen vetnek be, hogy felkorbácsolják az energiaszintet. A kezelés során a gyógyítók a beteg hátára alkoholt öntenek, majd meggyújtják. A lángok csupán néhány másodpercig égnek, és nem okoznak égési sérülést, viszont az eljárásnak köszönhetően egységbe kerül a testük, a lelkük és a szellemük.

Piócakezelés

A piócás kezelést már az ókori Egyiptomban is alkalmazták, például fejfájás, fülfertőzések és visszérproblémák kezelésére. A pióca, amikor rátapad a bőrünkre, nem csak szívja a vért, hanem közben egy anyagot fecskendez be a nyíláson, ami véralvadásgátló hatású, így nyugodtan tud táplálkozni. Leggyorsabban a fájdalomcsillapító hatását lehet megtapasztalni. Arra területre kell tenni, ahol a fájdalmat érezzük, és ahogy az enzimek bekerülnek a vérbe, máris csillapodik a fájdalom, majd el is múlik. Tisztítja a vérereket, így hatékony az érszűkület kezelésében is. Használhatjuk kozmetikai kezelésekre is, rendkívül jó ránctalanító, bőrfiatalító, nem véletlen, hogy a hollywoodi sztárok előszeretettel alkalmazzák. Ha a piócákat a fejbőrre helyezzük, akkor bejuttatja a nyálát egészen a hajgyökerekig, összetételének köszönhetően megszűnhet a hajhullás. A pióca nyála emellett vírus és baktériumölő is, így képes megbirkózni a herpesszel, övsömörrel, pattanásos bőrrel, ekcémával, de a gombával sajnos nem boldogul. Azért mielőtt befeküdnénk egy piócákkal teli tóba, nem árt, ha tudjuk: csak steril, orvosi piócákat szabad gyógyászati célra alkalmazni!

Kígyó- és skorpióbor

Fotó: Pexels

A hagyományos keleti gyógyítók előszeretettel tesznek a borba kígyókat és skorpiókat, majd amikor már kellőképpen kiáztak a hatóanyagok, akkor ezt kínálják az életerő, energia növelésére, de úgy vélik, hogy ez az ital szinte bármit meggyógyít. Ha nagyon bevállalósak vagyunk, az iszogatás után falatozhatunk is az állat húsából egy keveset, állítólag ettől bivalyerős lesz az immunrendszerünk.

Sárfürdő

Indiában már 5000 éve esküsznek a sár gyógyító hatására. Úgy vélik, hogy számos panaszra megoldás lehet, például csökkenti a vérnyomást, enyhíti a migrént, és még a krónikus bőrbetegségek ellen is hatékonyan veszi fel a harcot.

Vizelet

Tegye fel a kezét, aki hajlandó lenne meginni a saját vizeletét! Senki? Pedig állítólag több, mint 150 betegségre gyógyír lehet. Nem véletlen, hogy a kínaiak előszeretettel fogyasztják ezt a kissé bizarr nedűt, de India lakosai is így tesznek, olyannyira, hogy hajdani miniszterelnökük, Morarji Desai is mondhatni a vizeletivás nagykövete volt – nem mellesleg 99 évet élt. Mahatma Gandhi állítólag napi szinten itta a saját vizeletét. Az indiai orvosok szerint ezzel akár a súlyos, más módszerekkel nem kezelhető betegségeket is meg lehet gyógyítani, mint amilyen a tüdő asztma, a bélbetegségek, ekcémák vagy idült gombás fertőzések. Sokak szerint ez egy igazi multivitamin koktél, ami rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, olyanokat, amelyeket a szervezetünk nem használt fel. A vizeletnek baktériumölő, gomba- és vírusölő hatása van. Egyes feljegyzések szerint eredményes lehet a rák gyógyításában, a vérszegénység, húgyúti betegségek, candida kezelésében, meghűlés és influenza ellen, vércukorszint helyreállításában és persze emésztési rendellenességeknél.

Az indiai orvosi könyvek 175 ismert betegség kezelésekor alkalmazzák a vizeletterápiát. Bár az elmúlt évtizedekben feledésbe merült ez a gyógymód, most újból fénykorát éli a természetgyógyászok körében.

De mit is tartalmaz pontosan: 95 százalékban vizet tartalmaz, a maradék pedig ásványi anyagok, sók, hormonok és enzimek keveréke. A mérgező anyagokat ugyanis még a máj távolította el, amikor a vér a májon keresztül áramlott át, de mérgek eltávoznak még a szervezetből a bőrön keresztül, az izzadsággal is. Jó hír, hogy a vizeletterápiát külsőleg is lehet alkalmazni. A reggeli vizeletből néhány cseppnyit kell felkenni a bőrre, amely néhány kezelés után állítólag olyan sima lesz, mint a baba popsija, és a vizelettel ecsetelt szemölcsök három hét után teljesen eltűnnek. Használhatjuk fülcseppként vagy lábvízbe keverve, fáradt lábak frissítésére, gargalizálhatunk is vele torokfájás esetén. Egyébként nem csak a keleti gyógyítók vetették be előszeretettel ezt a módszert, a magyar népgyógyászat is ismeri és javasolja, például égési sebekre és pattanásos bőrre. Ha mindenképpen inni szeretnénk, akkor viszont csak pár csepp elegendő belőle, és erre a célra a reggeli első vizelet a legalkalmasabb.