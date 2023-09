Ezek a gyakori szemproblémák olyan betegségeket jelezhetnek, amelyeket komolyan kell venni

A látásunk kulcsfontosságú a mindennapi életben, ezért fontos, hogy minden esetleges változásra odafigyeljünk. A szemünk egészségének megőrzése érdekében fontos, hogy rendszeresen megvizsgáltassuk a szemünket, valamint hogy megfelelő vitaminokat és tápanyagokat vegyünk magunkhoz. Van azonban néhány olyan gyakori probléma, amelyet talán jelentéktelennek könyvelünk el, azonban mélyebb egészségügyi problémákra utaló jelek lehetnek.

Az alábbi tünetek jelentéktelennek tűnhetnek, azonban komoly problémát is jelezhetnek – Fotó: Shutterstock

A szemszárazság, a szemviszketés és a véreres szemek mind olyan dolgok, amelyeket nagy valószínűséggel már mind tapasztaltunk, de érdemes tudni, hogy miért fordulhatnak elő ezek a tünetek. Fontos, hogy pontosan megállapítsuk az okokat, mielőtt további problémákhoz vezetnének.

Ezek lehetnek az intő jelek, hogy komolyabb probléma állhat a háttérben

Ha száraz szemet tapasztalunk, az általában az időjárás változásának, a légkondicionáló berendezésnek vagy a túl hosszú ideig tartó képernyőnézésnek tudható be, és semmi ok az aggodalomra. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha új gyógyszert kezdtünk el szedni, és szemszárazságot tapasztalunk, akkor forduljunk a háziorvosunkhoz. Ha elegendő vizet iszunk, az szintén csökkenti a száraz és kiszáradt szemek kockázatát.

Szélsőségesebb esetekben azonban a Specsart brit szemüvegmárka szakértői szerint:

A szemszárazság néha olyan autoimmun betegségek megnyilvánulása lehet, mint a Sjögren-szindróma, amikor a szervezet immunrendszere tévesen megtámadja a könnytermelő mirigyeket, ami tartós szem- és szájszárazsághoz vezet.

Ha álmosan ébredünk, az teljesen normális. Amikor mély álomból ébredünk, gyakori, hogy a szemeink kis mennyiségű ragacsos váladékot termelnek. Ez azonban allergiás reakció jele is lehet, és fokozott könnytermelést válthat ki, és ragadós érzéshez vezethet olyan allergiák esetén, mint a pollen vagy a háziállatok szőrzete. Ha zavaróvá válik, akkor fertőzések is okozhatják.

Kellemetlenné válhat, különösen, ha úgy érezzük, mintha a szemeink összeragadtak volna, ez fertőzést jelezhet. Az egyik a kötőhártya-gyulladás, ahogy azt a Specsart szakértői elmagyarázzák:

Ez az erősen fertőző, gyakran baktériumok vagy vírusok által okozott állapot túlzott könnyezést és váladékozást eredményezhet, ami ragadós szemhez vezet. Ha folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy ragacsos a szemünk, akkor jó ötlet lehet, ha lecseréljük a szemünkön használt sminket, rendszeresen cseréljük a párnahuzatot, és nem nyúlkálunk az arcunkhoz egész nap.

Egy másik fontos tünet, amire érdemes odafigyelni, azok a véreres szemek. Bár általában ártalmatlan, a szemek több okból is véreresnek tűnhetnek, például fáradtság, allergia, száraz levegő vagy irritáló anyagok. Mint a füst miatt, de jelezhetnek valami komolyabbat is, például magas vérnyomást, fertőzéseket vagy akár szemsérüléseket is.

Az alváshiány is okolható a vörös és véreres szemekért, mivel a túlhajszolt szemek miatt az erek jobban kiemelkednek, ezért vörössé válnak. Bár ez mögöttes magas vérnyomásproblémát is mutathat. A szakértők elárulták:

A megemelkedett vérnyomás megterhelheti az ereket, beleértve a szemekben lévőket is, ami miatt kitágulnak és jobban kirajzolódnak. Ez egy potenciális magas vérnyomásra utaló vörös zászló lehet.

Az is fontos, hogy ha kontaktlencsét viselünk, ne feledjük, hogy megfelelő oldattal tisztítsuk, és ne viseljük őket az ajánlottnál hosszabb ideig. Bár csábító lehet, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőlük, ez szennyeződéshez, irritációhoz és akár fertőzésekhez is vezethet.

Egy másik gyakori szemprobléma az lehet, amikor a szeme érzékennyé válik a fényre. Ezek a kisebb állapotoktól kezdve a súlyosabb alapproblémákig terjedhetnek, beleértve a szemfertőzéseket, a szaruhártya károsodását és egyéb problémákat. Az egyik a migrén, amely többnyire diagnosztizálatlan marad, de komoly fényérzékenységet okozhat.

Ha ismerjük a jeleket, ha érezzük, hogy közeleg egy ilyen, és ha tudjuk, hogyan tegyük magunknak azt a lehető legkényelmesebbé, az segíthet enyhíteni az érzékenységet. Ha napszemüveget viselünk, hogy csökkentsük a beérkező fény intenzitását, az is csökkentheti a fájdalom egy részét

– javasolják a szakértők.

A szemviszketés azonban lehet a szaruhártya – a szem elülső tiszta felülete – karcolása is. Ha megkarcolják, az szintén a fényérzékenység növekedéséhez vezethet, és „a sérült szaruhártya érzékenyebbé válik az ingerekre”. Ha bármilyen szemprobléma miatt aggódunk, az a legjobb, ha felkeresünk egy optikust vagy a háziorvosunkat – írja a Mirror.