Óriási változást hoz ennek a csillagjegynek az életében ez a nap, alig várja a folytatást!

2023. július 30. – Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap valakivel az eddigieknél szorosabb viszonyba kerülhetnek, és legyen az a kapcsolat baráti, vagy szerelmi, kiderülhet, hogy mindketten vágynak a folytatásra. Szervezzék meg a következő találkozót is!

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az elmúlt időszakban a legjobbat adta önmagából, aminek most abszolút érezheti a hatását. A környezete remek véleménnyel van önről, talán még záporoznak is az elismerések és ma mindennek tetőzéseként kaphat egy szuper lehetőséget is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma a látókörébe kerülhet egy közösség, kisebb vagy nagyobb csoport, talán az interneten, amely céljaival, témáival, látásmódjával azonosulni tud. Csatlakozzon ehhez a csoporthoz és meglátja, érdekes emberekkel ismerkedhet meg.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Persze fontos a pénzt jól beosztani, de az is legalább ilyen fontos, hogy a saját életébe hozzon egy kis örömet. Ne feledje, azzal, ha magára költ, mással is jót tesz, hiszen ha vidám és elégedett, akkor ezt sugározza magából a környezete felé.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma végre igazán nyugodt és örömteli lehet a napja, hiszen jó híreket kap és most úgy érzi, hogy minden oka megvan az elégedettségre – ami így is van. Ha pedig optimistán és várakozással telve tekint a jövőbe, az a környezete számára is pozitív jelzés.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap egy döntést kell meghoznia, amelyhez nem csak a józan eszére, de az intuíciójára is nagy szüksége lehet. Ha pedig mindez nem lenne elegendő, kérjen tanácsot valakitől, akinek ad a véleményére.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a szokásosnál többet kell tennie azért, hogy egy kapcsolatban megőrizze a harmóniát, mivel a külső körülmények éppen ellentétesen hatnak. Legyen bármilyen fontos valami, mindig legyen egy határ, amelyet már nem lép át. Ma épp ilyen irányba haladnak a dolgok... Legyen erős!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap legyen óvatos azzal, mi csúszik ki a száján, különösen akkor, ha az megjegyzést, vagy kritikát fogalmaz meg, mert könnyedén keveredhet parttalan vitába. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne tegye szóvá, ha valami nem tetszik, inkább azt, hogy csomagolja be a dolgot.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy magánéleti döntést kell meghoznia, de talán még nincs tisztában annak súlyával, vagy azzal, hogyan érint ez másokat. Legyen hát körültekintő és figyeljen oda minden részletre, különösen a párját illetően.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön eléggé zárkózott alkat, és nehéz megnyílnia még olyanoknak is, akiket szeret. Ma pedig valakivel meg kellene tennie, hogy őszintén elmondja neki, hogyan érez iránta, különben visszájára fordulhatnak a dolgok.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Talán van valami, amit szeretne elmondani magáról egy önhöz közelálló embernek, de fél teljesen megnyílni előtte a korábbi rossz tapasztalatai miatt. Pedig az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban. Ha a másik érzi, hogy megbízik benne, ő is ugyanezt fogja cserébe adni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vasárnap lehet, hogy választás elé állítja az élet. A nagy kérdés most az, hogy egy ügyben a munkát, vagy a magánélet tartja-e fontosabbnak. Ne feledje egy pillanatra sem, hogy a munkában könnyedén találhat helyettest, de a magánéletben aligha.