Ha te is ezt szoktad reggelizni, súlyos veszélyben van az egészséged

A 21. században a reggeli mindig nehéz kérdés. Korán kell kelnünk, hogy beérjünk a munkahelyünkre, ahol általában egészen az ebédidőig nincs is megállás. Nagyszüleinktől jól megtanultuk, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, ugyanakkor sajnos rohanó világunkban egyre kevesebb időt tudunk rá szánni, az odafigyelésre nem is beszélve.

A cukros pékárú nagyon népszerű hazánkban. Fotó: Pixabay

Jobban befolyásolja ugyanis egészségügyi állapotunkat a reggelizési szokásunk, mint gondoltuk. Arról persze egy átlagos ember álmodni sem mer, hogy reggelente asztalhoz ülve bőséges villásreggelit fogyasszon, no de akkor mi van helyette? Helyette virágoznak a pékségek. Csak beszaladunk a sarki pékségbe, és reggelik bőséges választéka áll előttünk: vehetünk kakaós csigát, muffint, croissant-t vagy buktát, minden földi javat megtalálhatunk egy illatozó üzletben.

Lisa Richard táplálkozási szakértő szerint azonban nem is tehetnénk rosszabbat a szervezetünkkel, mint hogy reggel valamilyen cukros péksüteménnyel indítjuk a napunkat. Így ugyanis már korán cukorsokkot kap a szervezetünk, hosszútávon pedig tönkretesszük vele az anyagcserénket és a fehérjeháztartásunkat.

„A cukorfogyasztást nem csak akkor érdemes mérsékelni, ha fogyni szeretnénk, hanem akkor is, ha csupán egy kiegyensúlyozott energiaszintre van szükségünk a nap folyamán. Ha egy cukorbombával indítod a napodat, akkor arra tekints bátran úgy, hogy azonnal sokkolod a szervezetedet, amire természetes módon válaszként megugrik az inzulin, és hirtelen tele leszel energiával. Ám a gyorsan jött lendület hamar el is illan, hiszen az vércukorszint nagyon hamar le fog esni, így nemsokára éhes is leszel” - magyarázza a szakértő, amit a Joy emel ki.

S hogy a rendszeres cukor- és pékárufogyasztás hova vezethet? Hosszútávon inzulinrezisztencia alakulhat ki, emellett komoly emésztési problémákkal, akár bélgyulladással is szembe kell néznünk. Nem ritka az émelygés, hasmenés és puffadás sem.

De mégis hogyan lehet akkor megoldani a gyors és egészséges reggelit?

Fontos tehát, hogy a reggeli tápláló legyen, de lehetőség szerint ne valamilyen cukros péksüteményt együnk. Arra persze a legtöbb embernek nincs ideje, hogy tükörtojást és virslit készítsen magának, ugyanakkor gondolkodhatunk előre. Előző este darabolhatunk fel zöldséget, vagy készíthetünk chia-pudingot. A joghurt és a zabkása is gyorsan elkészül, de számtalan helyen már elvitelre is lehet kapni egészséges reggeliket. Inkább preferáljuk ezt a pékség helyett.