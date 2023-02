Ezekre a csillagjegyekre nehéz nap vár

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nehéz nap várja a magánéletben. Mert bár igyekszik erősnek mutatkozni, érzelmei meginogtak. De nem ártana alaposabban utánanézni: valóban önnek van igaza ezzel a helyzettel kapcsolatban? Ha mégsem, akkor ismerje be a tévedését..

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valaki irigykedik önre, és most megpróbál áskálódni, s amennyire lehet, keresztezi az útját. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha feladja eredeti terveit, és félreáll. Ha kitart, akkor az illető kudarcot vall.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Talán még bizonytalankodik ma, de elérkezett már az idő, hogy a párkapcsolatra vonatkozóan dönteni tudjon. A viharok elcsitultak, s józanul, harag és elfogultság nélkül tud döntést hozni a közös jövőről.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha szingli, akkor nem tudja nem észrevenni, hogy valaki a környezetében másképp viselkedik, mint egy baráthoz illik. Előbb kíváncsi csak rá, aztán már lehet, hogy akarja is őt. A bolygók jelzése szerint nagyon is ígéretes ez a kapcsolat!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Megértőbb a másikkal, mint a korábbi hetekben, így aztán mindent el is érhet nála. Szinte az ujja köré csavarhatja. Mutassa ki, hogy értékeli az odaadását, töltsenek el kettesben egy romantikus estét!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy a ma elért siker most nem pénzt, inkább elismerést hoz, de hosszú távon ez jobban kamatozik, mert olyan hírnevet teremt, ami később pénzre is váltható. Új barátságot köthet, ami akár életre szóló szövetség lesz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A bolygók üzenete szerint az esetleges anyagi akadályokat le tudja győzni. Lehet, hogy a vártnál nehezebben és lassabban, de sikerül megoldást találnia ezekre. Szóval tartson ki!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Arra kellene koncentrálnia, hogy a már jól működő pozícióját erősítse, és egyelőre ne kezdjen semmi újba. A bolygók befelé fordulásra, önelemzésre késztetik. Ha rájön, merre tovább, megújulnak energiái.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai nap a felfordulás, a bizonytalanság jegyében telik, amikor semmit nem lát tisztán. A magánéletében is sok a bizonytalanság. Ebben az is közrejátszik, hogy lázad a megszokás ellen, s közben a körülmények miatt nem tud stabil pontokat kialakítani maga körül.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Érzelmi problémáit most elsősorban saját magának köszönheti. Mindenért megsértődik, talán végig sem gondolja a történteket, és már kiereszti a tüskéit. Ez viszont azt is jelenti, hogy a megoldást is saját magában találhatja meg.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem veszi jó néven, még a barátaitól sem, hogy beleszóljanak a terveibe. Ne csodálkozzon, ha majd adott esetben sértődötten ők is nemet mondanak, és nem segítenek, ha mégis meggondolja magát, és megkérdezi a véleményüket.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Különösen azok a Halak esnek ma pánikba, akiket döntés elé állít az élet, vagy akik eddig többfelé is ígéretet tettek. Pedig csak nyerhet vele, ha tiszta vizet önt végre a pohárba, bármennyire is kényelmetlen ez pillanatnyilag.