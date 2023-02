Ez a csillagjegy ma igazán jó hírt kap, feldobja a napját

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma végre nyugodt napra számíthat, elkerüli az aggodalmaskodást. Ezt egy bizonyos személy jó hatásának is köszönheti. A kapkodás csak felesleges frusztrációt szül, tényleg kerülje mindenben!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Azért, mert valaki másképp lát bizonyos dolgokat mint ön, még nem kellene az ellenségének tartania őt. A véleményeik talán közelíthetők. Ön is lehetne egy kicsit engedékenyebb, nem csak mindig a másiktól várhatja ezt el.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ön a legváltozékonyabb jegyű, s most ez a változékonyság nem csak a gondolataira, de a hangulataira is jellemző lehet. Ne is várja el, hogy bárki követni tudja ma ebben! Legyen elnéző a szeretteivel, vagy tartsa magát távol tőlük!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Megint tapasztalhatja: minden rosszban van valami jó is. Elsősorban most abban láthatja, élheti meg a változást, hogy önmagát alakítja át. Ha olyan tulajdonsága, szerepe van az életben, ami már nem aktuális, ideje módosítania rajta.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A szokásosnál nehezebb hétfőn megfelelnie az elvárásoknak. Uralkodói természete ma teljességgel zabolázhatatlan, és szinte sértésnek vesz minden utasítást, pláne parancsot. A magányos munkát, vagy a főnöki pozíciót jobban élvezi.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valamilyen konkurenciaharcba keveredik, vagy vitába száll egy vetélytársával, hamar kiderülhet az illetőről, hogy erősebb, befolyásosabb, mint várta volna. Fontolja meg a kompromisszumkötés, együttműködés lehetőségét!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagy ma önben a tetterő, ezért egyszerre több dologba is belevág. A végén pedig azon kapja magát, hogy semmivel sem lett készen. A módszeresség ugyan nem az ön asztala, de félkész feladatokkal mit is kezd?

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Úgy érzi, a kapcsolatában, a munkahelyén is mindig ön az, aki a legtöbbet alkalmazkodik. Ma végre önállósodni lenne kedve. A mai nap ezért leginkább a magányos feladatoknak kedvez. Ha lehet jó távol mindentől és mindenkitől.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nehéz ma elhitetnie a főnökével, hogy odaadó munkaerő. Álmosnak és túlterheltnek érzi magát, legszívesebben csak ücsörögne. Próbáljon meg inkább a háttérbe húzódni, mert passzivitása ma nagyon szemet szúr.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hajszolják vagy önmagát hajszolja: végeredményben mindegy. Nem kell mindent elvállalnia, amit nem is tart igazán önre szabott feladatnak. A pénz sem lehet elég érv, de ha ráadásul meg sem fizetik, és kedvére sincs, akkor mondjon nemet!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Végre szép nap virradt önre! Felszabadultnak érzi magát, mintha súlyos terheket vettek volna le a vállairól. Minden oka meglehet a vidámságra. Valami új van kialakulóban, aminek a régi csak előfutára volt. Ami nem baj, ha elmúlik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma kaphat egy igazán jó hírt, ami feldobja ezen az álmos hétfőn. Ráadásul a dolog túlmutat önmagán, és további jó események kezdetét is jelzi. Lehet, hogy végül a pénzügyeket is érinti majd.