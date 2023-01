Több intimitást vár el szerelmétől a Kos

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Most sokkal többet vár el a párjától, szerelmétől, mint eddig, hiszen érezni akarja, hogy valóban fontos a számára, és bizonyítékokat keres erre. Nem csoda, hiszen ez az időszak most az intimitás megteremtéséről szól. És a boldogságról.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Mindig is nehezére esett, hogy szívességet kérjen. Ma is így van ez, és biztos, hogy jobban is jár, ha kerüli. Akitől segítséget kérne, nincs a helyzet magaslatán, és hogy ezt palástolja, önnel lenne arrogáns.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma a szokásosnál is kíváncsibb, minden érdekli, még az is, ami egyáltalán nem tartozik önre. Ezért meggyűlhet a baja valakivel: akár a szomszéddal, akár valamelyik barátjával. Inkább ne szóljon bele a dolgukba!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A magánéletben minden jóra számíthat, de a túlzásoktól mégis óvakodnia kellene. A barátság és a szerelem még mindig nagyon nehezen összeegyeztethető életterületek. Döntsön, mire van nagyobb szüksége: barátra vagy szeretőre, szerelmesre?

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma sokan próbára teszik a nagyon is törékeny türelmét. Szerencsére nem olyan fából faragták, hogy egykönnyen fogást találjanak önön. Ellenáll a sorozatos támadásoknak, illetve sikerül egyet-kettőt a visszájára fordítania.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A munkahelyi sikerek végre utolérték, és ez új lendületet ad az életének. Hiába, nem mindegy, hogy mit mennyiért tesz az ember. A munkát azonban le kell osztania, ne mindent egyedül akarjon elvégezni ezután is.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Képtelen ma hosszabb időn keresztül a munkára koncentrálni, valami folyton elvonja a figyelmét. Ha erre külső okot nem talál, akkor a saját lelkében kell keresni. Talán van valami ügy az életében, amire pontot kellene tennie.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Végre kiderült ön felett az ég: a párjával is tökéletessé vált a harmónia önök közt, és a gyermekeikben, családban is igazán örömöt lelhet. A tervei teljesülni látszanak. Már csak egy jó vacsorát kell főzni, hogy a pillanat öröme is meglegyen!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma a főnökeivel, és a hatósági személyekkel is könnyebben dűlőre juthat olyan dolgokban, amikkel eddig hasztalan ostromolta őket. Arra viszont vigyázzon, hogy legyen nagyon pontos minden ügyében.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nehéz időszak áll ön mögött, de ez egyben egy nagyszerű sorsfordulat kezdete is. Sok mindentől megszabadulhat most, ami csak akadályozná a fejlődését, a továbblépést. Fogadja ezt el, és tekintsen így minden változásra!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Többet kellene foglalkoznia önmagával, önmaga kényeztetésével, megteremtésével. Valóban nehéz erre időt szakítani, de higgye el, a szeretteinek is ezzel tesz jót. Fontos, hogy az ön igényei, érdekei is érvényesüljenek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha tervei eddig még nem is váltak valóra, azért nem kell aggódnia. A sors most próbára teszi, de nem azért, hogy mindenről lemondjon. Kétségtelen, hogy csiszolnia kell az elképzelésein, de a megvalósulás már közel van!