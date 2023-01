Akár szingli, akár nem: Ennek a csillagjegynek a mai nap a szerelemről szól

Kos (03. 21.–04. 20.)

Akár kapcsolatban él, akár nem, a vasárnapja mindenképpen a szerelemről szól. Különösen igaz lesz ez azokra a Kosokra, akik még csak álmodoznak a társukról. Sőt! Ha szingliként él, ez az új szerelem valódi változást és újdonságot hoz önnek.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Nevetős, vidám vasárnapot jeleznek a bolygók, s talán sikerül nagyobb társaságot is összeszerveznie. Ha még keresi a párját, szívesen flörtölget, de meglehetősen válogatós is lesz.



Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Párja szeretné, ha jobban működne a kapcsolatuk, és felismerve a múltbéli hibákat, ezért hajlandó is tenni valamit. Elképzelhető, hogy kedvesebben viselkedik önnel, többet beszélget, érzelmesebb. Legyen nyitott a közeledésére, és éljen a lehetőséggel!



Rák (06. 22.–07. 22.)

A családban vagy a közvetlen környezetében jeleznek konfliktust a bolygók vasárnap. Ha nem akar felmorzsolódni a sokszor teljesen felesleges küzdelmekben, a legjobb, ha a visszavonulást választja. Legalábbis a látszat szerint. De ez most a nyerő taktika...



Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Érdekes, hogy ugyanabban a társaságban, közösségben vagy szórakozóhelyen, ahova eddig is járt, egyszerre mindenki önt akarja megismerni, sőt megpróbálják felszedni. Csak önön múlik, kit választ vagy hogyan él a kínálkozó lehetőségekkel.



Szűz (08. 23.–09. 22.)

A dühösködés, a harag sehová sem vezet vasárnap, és persze máskor sem. A maga csendes módján, diplomatikusan és mosolyogva is elmondhatja a véleményét. Így lehet igazán eredményes, hiszen a másik erre csak pozitívan tud majd reagálni...



Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ha rendben akarja tudni a szerelmi életét, mindenféle egyéb kapcsolatát is felül kellene vizsgálnia. Lesz rá jó néhány lehetősége ezen a vasárnapon, hogy mindenkivel, akivel eddig problémás volt a viszonya, szeretetet fecskendezzenek a kapcsolatba. Ehhez néha elég egy pozitív gesztus, egy kedves szó.



Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Párkapcsolatának igazán jót tenne, ha a magánélete kerülne most előtérbe, mert vasárnap úgy felpörögnek az események, hogy az még a százhúsz fokon égő Skorpióknak is sok lehet. Titkos kaland van kilátásban.



Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Egy vitában makacsul ragaszkodik az álláspontjához, pedig még maga sem tudja igazán, hogy mit akar valójában, és mi lenne most a legjobb döntés. Egy biztos, nem akarja kiadni a kezéből az irányítást, és foggal-körömmel védi az igazát. Nem biztos, hogy ez a legjobb stratégia...



Bak (12. 22.–01. 20.)

Most fennáll a veszélye, hogy apróságok miatt vesznek össze a párjával. S mivel mindketten meglehetősen önfejűen gondolkodnak, egyikőjük sem akar békülni. Duzzogás helyett okosabban teszi, ha megölelgeti a párját, és megkérdezi, hogy mi a baja valójában.



Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Végre pontot tehet egy régóta húzódó kacifántos ügy végére. A bolygók kedvező környezetet teremtenek, hogy változtathasson azon, amin valóban lehet és érdemes. Végre igénybe veheti a barátok segítségét is. Legyen bátor, és éljen vele!



Halak (02. 19.–03. 20.)

Néha érdemes inkább hallgatnia, hogy a törékeny békét meg tudja őrizni. Annál is inkább, mert kis belátással is rájöhet, nem minden csak úgy van jól, ahogy ön elképzeli. Vasárnap is jobb a kompromisszum!