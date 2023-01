Ezt a csillagjegyet ma váratlan szerencse éri

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lendületes időszakot él meg, és bármi gátlást tapasztalna mégis, az csak újabb erőforrást ad önnek ahhoz, hogy folytassa, amibe belekezdett. A főnöke hétfői szavai sem lehetnek önre frusztráló hatással. Tekintse inkább azt is inspirációnak!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szinte naponta eszébe jut egy régi, beteljesületlen álma, és nem hagyja nyugodni. Eddig talán az anyagiak vagy családi kötelezettségek miatt nem tudta megvalósítani. Most hirtelen az ölébe hullhat egy lehetőség. Ne hagyja elszállni!



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha eddig egyedül volt, most hirtelen elege lett ebből az állapotból. Akárhány éves is, sohasem késő legalább lelki társra találnia. Kifejezetten társasági ember, mások nélkül, mintha nem is lenne. Keresse meg az igazit!



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Abban nincs hiány, hogy ön ötletekkel lássa el a kollégáit. Azt azonban már nehezebb elérnie, hogy azok ön mellé is álljanak, és segítségére legyenek a megvalósításban. De némi erőfeszítéssel ez is menni fog.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Annyi apró-cseprő ügye, tenni-venni valója halmozódott fel az utóbbi időben, hogy nem halogathatja tovább. A mai napon nyakába kell vennie a várost, és végigjárni bizonyos hivatalokat. Ma szerencse kíséri ez ügyben.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A szerencse váratlanul köszönthet be az életébe a mai napon. Ez jelenthet anyagi vagy erkölcsi elismerést egyaránt. A legjobb esetben persze mind a kettőt. Mivel különösen kritikus önmagával szemben, ma jó döntéseket hozhat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Habár nehezére eshet beismerni, ha valamiben kudarcot vallott, úgy tenni, mintha semmi sem történt volna, az az igazi konokság. Ráadásul a mai napon még jó lehetősége lesz, hogy korrigálja a döntéseit. Éljen vele!



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Olyan eseményeket élhet át a mai napon, melyek hatására jobban bízik a megérzéseiben. Be kell látnia, hogy bizonyos dolgokban inkább az intuíciójára és a szívére kell hallgatnia, nem az eszére. Egy kedves ember segíti.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Eddig talán megállta, hogy beleszóljon, és a háttérből figyelte a munkahelyi csatározásokat. Ma azonban feltámadhat önben is a régi becsvágy. Valóban, ha úgy érzi, hogy valamit ön tud a legjobban, akkor azt tegye is szóvá!



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nem törekedhet minden téren vezető szerepre: vagy a családjában, vagy a munkahelyén kell háttérszerepet vállalnia, különben túl sok lesz a kihívás, a nehézség. Ma fontos döntést hozhat ezzel kapcsolatban.



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Végre ki tudja mondani, mennyire szereti a partnerét. Ezzel nemcsak azt érheti el, hogy megállítja azt az elhidegülési folyamatot, ami kettejük közé az utóbbi időben éket vetett. Hanem azt is, hogy egészen új alapokra helyezi a kapcsolatukat.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nem védelmezheti ugyan minden körülmények között a saját vélt vagy valós igazságát. Ugyanakkor az sem megengedhető, ha mindenben igazat ad a másiknak. Találja meg a középutat!