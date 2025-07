Szabadstrandok, ahol élmény lesz a csobbanás - itt vannak a legmenőbb hazai ingyenes strandok

Ezeken a szabadstrandokon még belépőjeggyel sem kell számolnunk.

Örvényes Beach szabadstrand

Balatonfüredi szabadstrand - idill az északi parton

A Balatonfüredi járáshoz tartozó község egyik fő nevezetessége a különleges fekvésű és kifejezetten családias hangulatú szabadstrand, ahonnét mesés tihanyi panoráma nyílik. A füves talajon kényelmes a napozás, az árnyékot kedvelők pedig gyönyörű platánfák alatt pihenhetnek. A Balatonfüredi szabadstrand partján és a vízben egyaránt van lehetőség sportolásra. A főszezonban változatos programok várják a strandolókat, akik két fürdés között falatozhatnak is egy jót.

Balatonfüredi szabadstrand: Örvényes Beach

Cím: 8242 Örvényes, Fürdő u. 41.

Dunakeszi szabadstrand

Dunakeszi szabadstrand - csobbanás a főváros közelében

Sokak kedvence a Budapesttől mintegy 20 km-re található Dunakeszi szabadstrand, aminek hosszanti, kavicsos partszakasza rengeteg fürdőző befogadására képes. Érkezhetünk ide családosan, barátokkal, másodmagunkkal, sőt, akár kutyával is, hiszen számukra is van kijelölt fürdőszakasz. A Dunakeszi szabadstrand árnyat adó fái alatt megbújhatnak a pihenni vágyók, a játszótéren pedig a legkisebbek időzhetnek. Mobilöltözők és vendéglátóhelyek is találhatók a partszakaszon.

Dunakeszi szabadstrand

Cím: 2120 Dunakeszi, Duna sor 3.

Tivadari szabadstrand

Eldugott környezetben található a Tivadari szabadstrand

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található homokos szabadstrand a Tisza folyó egyik mesebeli helyszíne, nyugodtsága és csendessége miatt kedvelt. A bolyával körbekerített fürdőrész vize fokozatosan mélyül, így gyermekkel is kiváló úti cél. A partot ráadásul hatalmas fák tarkítják, melyek hűst adnak a nagy hőségben, és a természetközeliséggel is megajándékoznak. A teljes kényelmet öltözők, mosdók és büfé biztosítják.

Tivadari szabadstrand

Cím: 4921 Tivadar, Petőfi u. 24.

Árpád parti szabadstrand

Fonyódligeti szabadstrand - kilátás a tanúhegyekre

A Balaton déli partjának egyik legszebb fürdőhelye a fonyódligeti partszakasz szabadstrandja, ahol olyan tanúhegyek látványában gyönyörködhetünk csobbanás közben, mint a Badacsony, a Gulács vagy a Tóti-hegy. A Fonyódligeti szabadstrand kivételes partszakasza megannyi élményt is kínál: a gondozott környezetben nemcsak valódi balatoni hangulat, de játszóterek, futópálya, vízi sportok és finomságokat kínáló egységek is várnak.

Árpád parti szabadstrand

Cím: 8640 Fonyódliget, Árpád part 56-57