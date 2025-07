Ettől mindenki elérzékenyül: megható kéréssel fordult az emberekhez a nagymama

Ez az egész fantasztikus volt Rebnak. Nagyon jó volt látni, mennyire izgatott! Naponta többször is megnézte a postaládát, amit mindig is szokott csinálni, még akkor is, ha nem volt a születésnapja. Amikor meglátta a nevét, kiabált, hogy Rebnek szól! Ez nekem szól! A postásnő is izgatott volt, és mi is