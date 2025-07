Rejtélyes Macskaember tartja rettegésben egy település lakosait

Egy külön Facebook-csoport is létrejött a Macskaember nyomon követésére, jelenleg több mint 2200 taggal, ami persze újabb problémákat szült. Mindössze 12 óra alatt a csoport tagjai azt állították, hogy látták őt egy mező közepén, egy lakókocsiba beszállni, és két különböző parkban is feltűnt, ami szinte lehetetlen ha egy emberről van szó.

Rengeteg találgatás is terjed arról, ki lehet a jelmez mögött. Egyesek szerint mentális betegséggel küzd, míg mások szerint egy átverés szereplője. Azonban az is felmerült, hogy már utánzók is vannak, miután Vickie Cummings nemrég TikTokra posztolt egy észlelést az autójából, de ahogy a jelmezes alak közeledett, több néző is megjegyezte, hogy inkább nőnek tűnik, így kétségek merültek fel az eset hitelességével kapcsolatban - írta a Mirror.