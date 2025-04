Nem csak Amerikában látták őket: idegenek jelentek meg az út felett, áldozatot hagytak hátra

Egy észak-angliai kisváros az idegen látogatások melegágyává vált azt elmúlt évtizedekben. A Pennines-szigeteken található mezőgazdálkodással foglalkozó Tomorden településen szorgos munkások, és hatalmas ipari területek találhatóak, de nem emiatt kerül be folyamatosan a hírekbe, hanem azért, mert 1980-tól kezdve elszaporodtak itt az ufó-észlelések. A rejtélyes ufó-intenzitás hatalmas félelmet szül a lakókban, amit pedig még ijesztőbbé tesz, hogy súlyos sérülések, sőt haláleset is kapcsolódik az állítólagos földönkívüliekhez.

Egy brit kisvárost tartanak rettegésben az idegenek /Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Az Express.co.uk számolt be róla, hogy egy megmagyarázhatatlan halálesettel kezdődött minden az 1980-as években. Egy betelepült szénbányászra, Zigmund Adamskira ugyanis holtan találtak rá egy szénkupac tetején Todmordenben és a testén rejtélyes égési sérülések voltak, amelyeknek a forrását a mai napig nem tudták megállapítani. Megégett a nyaka, a válla és a feje, de a teste többi pontja egyáltalán nem sérült. A helyiek ekkor már arra gyanakodtak, hogy idegenek látogatják a városukat, és Alan Godfrey helyi rendőrtiszt sem zárta ki ezt, aki az esetet vizsgálta.

Nyitottak vagyunk arra, hogy egy idegen emberrablás állhatott a háttérbe, nem zárunk ki semmilyen lehetőséget

- mondta akkoriban a sajtónak Alan.

Hat hónappal később magának a rendőrtisztnek is nyolcadik típusú találkozása volt, amikor az úton haladt a kocsijával. Állítása szerint egyszer csak az út felett megjelent egy gyémánt alakú világító tárgy, majd elrepült. Alan azonnal erősítést akart hívni, de elromlottak az elektronikus tárgyak a kocsijában, ő pedig pislogott egyet, majd 30 méterrel távolabb, egy égő sebbel a lábán tért magához az út szélén. Később még pszichológusok előtt is beszélt a tapasztalatáról, ám az orvosok azt állították, hogy valószínűleg csak álmodta az esetet. Nem sokkal később leszerelt a rendőrségtől és könyvet írt a városban történt tucatnyi ufó-észlelésről, és a könyve hasábjain elárulta azt is, hogy Adamski halála és a vele történt megmagyarázhatatlan jelenet után egy idegen ügynök jelent meg a városukban.

Néhányszor szembekerültem egy idegennel a kocsmában, aki hónapokon keresztül köztünk élt és csak figyelt. Amikor megkérdeztem, hogy ki ő és mit keres itt, annyit mondott, hogy "minisztériumi dolgozó". Amikor megelégeltem, hogy köztünk kémkedik, felszólítottam, hogy hagyja el a városunkat. Utólag jöttem rá, hogy valószínűleg egy MI5-ügynök figyelt engem és a városban történő paranormális jelenségeket

- zárta sorait a korábbi rendőrtiszt. Alan könyvének megjelenése után több helyi lakos is jelentette a brit rendőrségnél, hogy ők is látták számtalanszor az elmúlt évtizedekben a gyémánt alakú "idegen űrhajót" az égen.