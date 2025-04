Megfenyegették Farkas Helga apjának egykori szerelmét

Dévényi Natália öt éve küzd a vállalkozásáért: közérzetjavító piercingeket szúr be saját, egyedi módszer szerint, amit nem tanít. Folyamatosan szembesülnie kell azonban az irigységgel és a rosszakarókkal. A közelmúltban is feljelentették, lezajlott nála egy vizsgálat, ahol mindent rendben találtak. Most azonban valaki egészen messzire elment: komolyan megfenyegette őt. Ez pedig régi ösztönöket kapcsolt be benne, hiszen volt idő, amikor éveken át rettegésben élte az életét, amikor Farkas Helga édesapjával élt éppen akkoriban, mikor a lányt elrabolták...

Dévényi Natália, Farkas Helga apjának egykori élettársa vezette be Magyarországon a ShenMen piercinget (Fotó: Hatvani István)

Natália nemrég szinte ajándékba készített egy TikTokkernek négy piercinget, ennek az értéke több mint 300 ezer forint volt, de az influenszernek csak a negyedét kellett kifizetnie. Ez nyolc hónapja történt, azóta vannak a fülében, most problémája lett az egyikkel és reklamálni kezdett, lejárató kampányba fogott.

Ezt egyértelműen a nézettségért csinálta, semmi másért

– emeli ki Natália.

Én vagyok az egyetlen szolgáltató, aki a mai napig nyilvános statisztikát vezetek: hány darabot készítettem, stb. De amire nagyon büszke vagyok, hogy több mint 110 millió forint értékű piercinget ajándékoztam el rászorulóknak. Ám amire soha nem gondoltam, hogy egyszer az irigységgel is meg kell küzdenem, és az interneten nagyon könnyű felhergelni az embereket, ez a TikTokker is ezt csinálta. Ez nagyon veszélyes

– tette hozzá.

Ráadásul erre a gyűlöletvonatra felszállt egy győri nő is, és tíz lejárató videó és több napi zaklatás után egészen odáig ment, hogy konkrétan durván megfenyegette Natáliát.

