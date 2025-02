Leállt a BudapestGO - megbüntethet az ellenőr ilyenkor?

Kedden (02.18) a reggeli órákban a BudapestGO alkalmazás ideiglenesen leállt. Így azok, akik a tömegközlekedést szerették volna használni, és az applikációra támaszkodtak, akár még kellemetlen helyzetbe is kerülhettek. A rendszerben fellépő problémák szerencsére a fellépésüket követően nemsoká megoldódtak, de az applikáció használata közben a felhasználók így is lassulást, vagy akár hibaüzeneteket is tapasztalhattak.

A BudapestGO alkalmazást szinte mindenki használja az utazásai során Fotó: Gé

Mit tehet az utas, ha akkor büntetik meg, amikor nem működik a BudapestGO?

Jogosan merülhet fel a kérdés: ha valaki az alkalmazáson keresztül vásárolta a jegyét vagy bérletét, és az ellenőr kéri ennek a bemutatását, de az applikáció nem működik, jogosan büntetik-e meg? A válasz sajnos nem egyértelmű.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szabályzata szerint az utas felelőssége, hogy rendelkezzen érvényes jeggyel vagy bérlettel, és azt szükség esetén fel tudja mutatni. Azonban az ilyen váratlan technikai problémák esetén az utasnak korlátozott lehetőségei vannak, hiszen nehezen bizonyíthatóvá válik a jegyének az érvényessége.

Lehetséges megoldások:

Képernyőfotó : Ha valaki előrelátó és a korábbi utazások során készített képernyőfotót az érvényes jegyéről vagy bérletéről, azt az ellenőrök esetenként elfogadhatják.

: Ha valaki előrelátó és a korábbi utazások során készített képernyőfotót az érvényes jegyéről vagy bérletéről, azt az ellenőrök esetenként elfogadhatják. Papír-alapú jegy : Ha az alkalmazás nem működik, a legtöbb megállóban vagy járművön még mindig lehetőség van papír alapú jegyet venni.

: Ha az alkalmazás nem működik, a legtöbb megállóban vagy járművön még mindig lehetőség van papír alapú jegyet venni. Utólagos reklamáció: Amennyiben valakit megbüntetnek egy technikai hiba miatt, érdemes lehet utólag panaszt tenni a BKK-nál és igazolni, hogy a jegye vagy bérlete valóban érvényes volt.

Persze nem a mai volt ez az első alkalom, hogy hasonló probléma lépett fel a BudapestGO alkalmazásban. Korábban is előfordultak már rövidebb leállások, és egyes utasok arról számoltak be, hogy ilyenkor az ellenőrök méltányosan kezelték a helyzetüket. Azonban sajnos nincs garancia arra, hogy minden ellenőr egyformán rugalmasan áll hozzá a problémánkhoz.

A mostani meghibásodással kapcsolatban megkerestük a BKK-t, hogy megtudjuk, miért nem működött megfelelően az applikáció, azonban a cikk megjelenéséig még nem kaptunk választ.