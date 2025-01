Ha sokallod a költségeket, így válthatsz bankot: csupán néhány lépés az egész!

A bankoknak minden év január 31-ig kell elküldeniük egy úgynevezett szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleiknek. Ebből kiderül többek között, hogy pontosan mennyit is költöttünk a bankszámlánkra és milyen tételekből adódott ez össze. Ha sokalljuk az összeget, akár bankot is válthatunk. Mutatjuk, hogy teheted ezt meg!

Aki sokallja a díjakat, könnyen válthat akár bankot is! / Fotó: Fehér Gábor (Illusztráció)

Ezt tartalmazza az éves díjkimutatás

Egy év teljes banki költségeit tartalmazza, így ebből mindenki megtudhatja, valójában mennyit is fizet a bankszámláért. Benne van az összes általunk kifizetett díj, jóváírt kamat, átutalási költség, készpénzfelvétel díj, SMS-díj, a netbank költségei vagy épp a folyószámlahitel díjai is.

Ezek a díjak emelkednek idén

A bankok rendszerint minden év elején az előző éves inflációval növelik a díjaikat. Ez azt jelenti, hogy 2025 elején a díjkimutatásban látható összegek emelkedni fognak. Így aki már most sokallja a bankjának fizetett díjakat, eggyel több oka van, hogy bankszámlát vagy bankot váltson.

Kevesen mernek bankot váltani

Egyes statisztikák szerint a magyarok nagyon nehezen váltanak bankot. Az ügyfeleknek csak nagyjából a 3 százaléka teszi ezt meg, pedig az egyszerűsített bankváltással a dolog nagyon egyszerű. A bankváltási folyamat mindössze hét lépésből áll, és csak egyszer, vagy egyszer sem (ha online is megnyitható egy adott számla) kell bemenni hozzá a bankba.

Ilyen a bankváltás folyamata

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) leírása szerint az egyszerűsített vagy egyablakos bankváltás folyamata a következőképp néz ki: bemegyünk az új bankba és kezdeményezzük a bankváltást a számlaváltási meghatalmazás kitöltésével. (Közös számlák esetén mindkét félnek jelen kell lennie.) Ebben nyilatkozni kell arról is, hogy melyik naptól szűnjön meg a régi számlánk és működjön az új. Ezután az új bankunk 2 munkanapon belül kikéri az utalásainkra vonatkozó adatokat a régi bankunktól. Az adatok átadását követően (5 munkanap van rá) a korábbi számla már meg is szűnik, és a rajta lévő pozitív egyenleget átutalják az új számlára. Ennyi az egész. Fontos azt is tudni, hogy a felmondás napja előtt a régi bankunk nem tilthatja le a régi bankkártyánkat!