Ennyi kellett csak, hogy a férj pokollá tegye a minden áldozatra kész felesége karácsonyát

Senkinek nem kell bemutatni, mennyire stresszes lehet a karácsony, különösen azoknál, akik a legtöbbet akarják kihozni az ünnepből, hogy szeretteik kedvében járjanak. S mindezért nem várnak különösebb ajándékot: egy köszönöm, egy szeretetteli mosoly épp elég „fizetség”. Igaz, olykor ez is elmarad. Talán még a dicséret és elismerés hiányával is ki tudott volna egyezni az a névtelenségbe burkolózó feleség, akinek minden áldozathozatala ellenére egy csapásra pokollá tette a férje az ünnepet. A nő végül nem bírta tovább, és a Mumsnet nevű internetes oldalon adta ki a fájdalommal keveredő dühét.

Kemény megjegyzést tett a karácsonyi vacsorára a férj. Fotó: Pexels / Pexels

A gyerekeink még kicsik, így egész reggel és délután a konyha meg a nappali között rohangáltam, egyszerre játszottam velük, takarítottam utánuk és főztem a karácsonyi vacsorát, középpontjában mindenki kedvencével, egy hatalmas pulykával. Volt még zöldség és egyéb ínyencségek, köztük egy kis marha is, a főfogás mellett

– írja a nő, hozzátéve, utóbbit a férje kedvéért szerezte be, mivel ő maga vegetáriánus. A nagy hajtásban üzenetben kérdezett rá párjánál, hogyan készítse el a marhát, mire csak azt a választ kapja, próbálja meg kitalálni. Hiába a hitvesi szeretet és figyelmesség, a végeredmény nem sikerült valami jól, aminek bizony a férj kíméletlenül hangot is adott a vacsoránát. „Olyan mint a cipőtalp!” – fakadt ki a férj, aki később a nagy, családi asztalnál is felhozta a témát a szülei előtt. A nő anyósa felajánlotta, hogy megtanítja marhát sütni, ám ez már csak az utolsó csepp olaj volt arra a bizonyos tűzre. A nő visszafogta magát a családja és a rokonok előtt, de kénytelen volt kiírni magából a benne tomboló feszültséget az internetes oldalra. Sokan támogatták, megjegyezve, hogy a férje nem csak hálátlan volt, de gonosz is.

Ha én a helyedben lennék, én bizony jövőre a kisujjamat sem mozdítanám! Főzz csak olyat, amit te szeretsz, a húst meg hagyd a fenébe

– írták neki.

Hálátlan, panaszkodik és még gúnyolódik is rajtad. Miért akarsz egy ilyen ember kedvére tenni?

– tették fel neki a kérdést.