Menczer Tamás: Magyar Péter csak Manfred Weber bábfigurája

(Fotó: KKM)

Jelentős változásokat hozott az idei év a magyar ellenzéki oldalon is azzal, hogy feltűnt Magyar Péter a színen. Mindez hogyan változtatja meg a kormánypártok eddigi helyzetét?

M. T.: „Szerintem érdemben sehogy. Négy országgyűlési választást nyertünk egymás után, meggyőződésem, hogy a következőt is megnyerjük. Persze a siker soha sincs ingyen, dolgozni és harcolni kell érte. Az ellenfél eddig is sok formációval állt elő, most egy új emberrel és valamelyest megváltoztatott struktúrával próbálkoznak. Fontos azonban látni, mi is történik valójában. Amit látunk, az egy brüsszeli támadás Magyarország ellen. És ezt a támadást nem Magyar Péter vezeti, ő csak egy bábfigura. A támadást Magyar Péter gazdái irányítják, Manfred Weber és Ursula von der Leyen. Manfred Weber világosan elmondta az Európai Parlamentben:

Orbán Viktor az ellensége, a szuverenista, magyar érdeket védő Orbán-kormányt le akarják váltani, és azt akarják, hogy egy bábkormány élén Magyar Péter vezesse az országot. Weber támogatja és védi Magyar Pétert, tartja a mentelmi jogát, cserébe pedig »Brüsszel Péter« mindent végrehajt. Ez a szereposztás. Orbán Viktor Weberrel és Von der Leyennel szemben harcol, védi a magyar érdekeket. »Brüsszel Pétert« meg intézem én.

Várható, hogy a jövőben ismét személyesen száll vitába a Tisza Párt elnökével?

M. T.: „Nekem nem volt gyerekkori vágyam, hogy agresszív pszichopatákkal vitatkozzak az utcán. Ha viszont egy pszichopata megtámadja a közösségemet, akkor a közösségem elé állok, és mindig meg fogom védeni, ez a szóvivő dolga. Elég volt ebből a gátlástalan, beteges hazudozóból! Magyar Péter egy agresszív, buldózerstílust hozott be a politikába, számos agresszív elemmel, mint a felesége lehallgatása, a családja megtámadása és tönkretétele, a templom előtti ordibálás, mindenki lenézése, becsmérlése, nácikat idéző szóhasználat, diszkóban dorbézolás, telefonlopás. Nekem nem volt más választásom, mint hogy lemenjek az ő szintjére, és megállítsam. Egy ilyen emberrel nem lehet tárgyalni, egy ilyen embert meg kell állítani. Ráadásul Magyar Péter soha életében nem dolgozott, csak felvette a nagy pénzeket, és soha nem segített senkin, persze az öccsét meg a haverjait kivéve, akiknek kitolta a diákok pénzét. Tisztességtelennek és igazságtalannak tartom, hogy egy ilyen ember akarja kioktatni az én közösségem tagjait! Ezért mentem oda. Hogy a jövőben mi lesz? Hadd rettegjen!”