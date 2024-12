Mi ez a kórság? Alattomos betegség terjed, egyre többen szenvednek tőle

A tél beköszöntével alaposan belerondít az ünnepi készülődésbe egy új és igencsak makacs, alattomos betegség, amellyel egyre több ember fordul orvoshoz. Elsősorban azért, mert a torokfájással és náthaszerű tünetekkel járó, hosszas lefolyású kórság esetében az ilyenkor bevett praktikák sem bizonyulnak igazán hatékonynak.

Az alattomos betegség sokakat ledönt a lábáról / Fotó: Pexels (illusztráció)

Meg lehet előzni az alattomos betegséget?

Az újfajta kórság nem válogat: gyermekek és felnőttek egyaránt tapasztalják a torokfájással induló, majd náthával folytatódó kellemetlenségeket, amelyek ráadásul nehezen is akarnak megszűnni, és a szokásosnál sokkal hosszabb időre keserítik meg az óév utolsó napjait. Több olvasónk is beszámolt hasonló megbetegedésről. Egybehangzóan írták, hogy az újfajta nyavalya minden előzmény nélkül támad: heveny torokfájással indít, majd ehhez jön a nátha, amiből aztán felülfertőződés lesz.

Dr. Mangó Gabriella, orvos-természetgyógyász lapunk megkeresésére alátámasztotta, hogy az utóbbi hetekben hozzá is rengetegen fordulnak ezekkel a tünetekkel.

„Valamivel több mint 1 hónapja, tehát az őszi időszak beköszöntével tapasztalható ez az új fajta, makacs betegség. Ráadásul ennek a lefolyása igen sokféle a páciensek körében. Ami közös az ilyen esetekben, hogy torokfájásra panaszkodnak a páciensek, ami aztán nagyon nehezen akar szűnni.”

Hogy pontosan mi okozza a betegséget, az egyelőre még a szakemberek számára sem egyértelmű.

Sajnos az utóbbi időben viszonylag kevés az információ a koronavírus szennyvízben mért koncentrációjáról, illetve a vizsgált páciensek körében is megoszlik, hogy bakteriális vagy vírusos fertőzés okozza-e ezt az igen makacs megbetegedést. Az sem mindegy ráadásul, hogy a betegség melyik stádiumában keresik fel az orvost ezzel. Így aztán általánosságban annyit tudok javasolni, hogy aki torokkaparást tapasztal, az mihamarabb keresse fel a háziorvosát, hogy megelőzze a komolyabb szövődményeket

– fejtette ki Dr. Mangó Gabriella.

Már csak azért is érdemes komolyan venni a doktornő tanácsát és szakemberhez fordulni, mert – ahogyan a fentiekből is kiderül – még az is specifikus, hogy egyes esetekben bakteriális, vagy esetleg vírusos fertőzés okozza-e a hosszan tartó tüneteket. Így aztán a netes öndiagnózis most még a szokásosnál is kevesebbet ér.