Adománygyűjtő akció: Szeretetbomba, örömkönnyek és sok-sok mesekönyv – sikeres volt a budapesti Fidesz könyvgyűjtési akciója

"Összefogtunk, hogy azoknak szerezzünk örömet, akiknek nem csak a karácsony de az év mindennapja nehezebb. Akiknek a család szeretete nem, vagy nem úgy adatott meg, ahogy arra minden gyereknek szüksége lenne" – közölte Szentkirályi Alexandra, miután átadták a gyermekotthonokban nevelkedő gyerekeknek gyűjtött mesekönyveket. Mint ismert, a kerületi szervezetek hetekig gyűjtötték jótékony akció keretében az új és jó állapotban lévő köteteket, hogy a nehezebb sorsú kicsiknek szebb karácsonyt szerezzenek. A budapesti Fidesz újszerű megközelítésben indította el, teljes éven átívelő eseménysorozatát, ennek része a jótékonysági akció is, amelyről Balogh-Madár Emese alelnököt kérdeztük.

Az adománygyűjtő akciót a budapesti Fidesz indította el. Balogh - Madár Emese maga is részt vett a gyűjtésben Fotó: Facebook

A nagyszabású könyvgyűjtési akcióban 23 kerületi szervezet fogott össze a rászoruló gyermekek megsegítésére. Az eredeti cél az volt, hogy 500 könyvet gyűjtsenek össze, de a közösség ereje minden várakozást felülmúlt: több mint 1500 kötet jött össze, amelyek három budapesti gyermekotthon lakóihoz kerültek –tudtuk meg Balogh-Madár Emesétől.

Az akció különösen megható pillanatait az adományozók és az adományozottak közötti közvetlen kapcsolat adta. A résztvevők között sokan személyes kedvenc könyveiket ajándékozták oda, köztük gyermekkoruk meghatározó olvasmányait, hogy ezzel is örömet és reményt adjanak a nehéz körülmények között élő gyermekeknek

– mondta lapunknak a budapesti Fidesz alelnöke.

Olvasni jó, a gyerekek értékrendjét gazdagítja

Olyan mesekönyveket gyűjtött a budapesti Fidesz, amelyek a gyerekek értékrendjét gazdagítják Fotó: Facebook

Olvasni kicsiként és nagyként is nagyon jó dolog Szentkirályi Alexandra szerint, a budapesti Fidesz elnöke korábban a Metropolnak arról beszélt, hogy 12 éves lánya is adományozott. "Mi pont abban az időszakban vagyunk, amikor a lányom már nem Bogyó és Babócát olvas, hanem Abigélt. Így nálunk is felszabadultak könyvek, amikkel családilag hozzájárultunk az akcióhoz”.

Azt gondolom, hogy meséket olvasni könyv formájában nagyon fontos. Ez nem divat kérdése, és soha nem fogja helyettesíteni egy tévében megnézett mese vagy egy okoskészülék. Azt az érzést, amit gyerekként mi is sokszor átéltünk, amikor a szüleink esténként meséltek, jó dolog továbbadni. Ezenkívül az olvasás szeretetét és azt a fantasztikus világot, amit csak az irodalom tud nyújtani, mi is szeretnénk a gyerekekkel megosztani

– válaszolta Szentkirályi arra a kérdésre, hogy miért éppen a gyermekotthonban élő kicsiknek szerez boldogságot idén a budapesti Fidesz.