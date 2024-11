Elindult a visszaszámlálás: 20 éve próbálja hatástalanítani az aszteroidaszörnyet a NASA, de nem sikerült

Az emberben elemi félelem él az űrben száguldozó aszteroidák miatt. A kollektív tudatunkban is benne van, hogy tehetetlenek vagyunk egy olyan csapás ellen, ami az űrből jön, és aminek akkora ereje van, hogy kiírthatja az egész földi lakosságot. Talán azért félünk tőle annyira, mert korábban a dinoszauruszok esetében is megtörtént a pusztítás, és úgy érezzük, hogy ha akkor bekövetkezhetett, akkor a mi korunkban is bekövetkezhet. A tudósok már 20 éve figyelnek egy aszteroidát, és immáron megkezdődött a visszaszámlálás.

A legveszélyesebb aszteroidaként titulálták

A Káosz istenének nevezték el a 99942 Apophis aszteroidát. A tudósok eőször20 éve vették észre a hatalmas objektumot, és a NASA alapos vizsgálatai után a legveszélyesebb kategóriába sorolták. Úgy vélték ugyanis, hogy a pályája alapján pont eltalálhatná a bolygónkat, amelynek ereje végzetes lenne ránk nézve. 20 éve dolgoznak tehát egy stratégián, amellyel eltéríthetnék az aszteroidát, vagy amivel kivédhetnék az ütközést.

És bár ezt a stratégiát nem sikerült kidolgozni, a NASA tudósai mostanában fellélegeztek. A legfrissebb számítások szerint ugyanis nem fog becsapódni a Földbe. A visszaszámlálás mindazonáltal megkezdődött, mert bár nem csapódik be, azért elhalad a bolygónk mellett, mégpedig 2029 április 13-án. Ez a nap péntek 13 lesz. Az emberek egy része veszélyt sejt, a tudósok szerint azonban nem lesz komoly probléma - írja a DailyStar.