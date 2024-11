Nem engedi eltussolni az UFO-aktákat az élő Nostradamus

Athos Salomé csodájára jár a világ. Az "élő Nostradamus" néven elhíresült látnok olyan dolgokat jósolt már meg, amelyeket a hétköznapi emberek nem láthattak előre, és bizony számtalan jóslata vált már valóra. Azok, akik hisznek a jövendőlátásban, nagy szaktekintélynek gondolják Salomét, most pedig olyan állításokkal rukkolt elő, amely még az UFO-hívőket is sokkolta.

Az élő Nostradamus szerint el akarják tussolni az igazságot

Emberek milliói reménykednek abban, hogy egy napon kiderül az igazság, és végre megtudhatjuk, hogy mi a helyzet a földön kívüli élettel. Sokan gondolják úgy, hogy létezik értelmes civilizáció más bolygókon is, ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy idegenek már a Földön vannak. Ahogyan azt a Metropol már megírta, a Pentagon néhány évvel ezelőtt hozta létre az azonosítatlan légi jelenségeket vizsgáló hivatalát, amely elképesztő mennyiségű észlelést és bejelentést kapott a tavalyi évben. A szervezet ráadásul nyilvánosságra hozta, hogy ezek közül volt 21 olyan eset, ami előtt ők is értetlenül állnak, és nem találtak még rá logikus magyarázatot. A jelentések között megjelentek a tűzgömbök, a medúzák, és az égen úszó több méteres ezüstszínű rakéták is a tipikus fénygömbök és csészealjak mellett.

Az egész csak figyelemelterelés?

Az élő Nostradamus szerint a Pentagon most azért hozta nyilvánosságra ezeket az aktákat, mert ezzel csak egy rémisztőbb és fenyegetőbb igazságot próbálnajk eltussolni. Látomásai szerint az idegen lények már közöttünk járnak, itt vannak a Földön, és készülnek valamire. Ezt a Pentagon is tudja, az idegenek azonban olyannyira nem próbálnak meg rejtőzködni, hogy már a hétköznapi embereknek is szemet szúrt a jelenlétük. Éppen ezért a Pentagon a nyilvánosságra hozott enyhébb aktákkal próbálja meg lekötni a figyelmüket, hogy ne a tényleges fenyegetésre figyeljenek - írja a DailyStar.