Ingyenes járat indul Budapesten: az új busz olyan, mintha a jövőből érkezne!

Nem a szemük káprázik majd azoknak az utasoknak, akik október 8-ától a 8E járat vonalán egy igen szokatlan látványt tapasztalnak majd egy futurisztikus autóbusz formájában. Ez a Mercedes-Benz jövőből érkező, eCitaro Fuel Cell névre keresztelt járműve lesz, ami amellett, hogy környezetbarát, alacsony padlós, klimatizált, továbbá fejlett biztonsági és vezetéstámogató rendszerekkel is fel lett szerelve, ötvözi a legújabb elektromos mobilitási műszaki megoldásokat is. A busz így abszolút XXI. századi járműnek számít – írja a BKV honlapja. Az autóbuszt is lehet majd próbálni: lesz egy ingyenes járat!

Ingyenes járat: ezzel a jövőből érkező autóbusszal lehet ingyenesen utazni a 8E vonalon az október 8-án kezdődő és egy héten át tartó tesztidőszak alatt. Fotó: BKV / bkv.hu

Nemrég megérkezett Budapestre ez a különleges jármű, aminek az egyhetes tesztje során a BKV munkatársai a többi között megfigyelhetik majd a busz akkumulátoros- és a hidrogénmeghajtásának fő jellemzőit, mivel korábban ilyen meghajtású busz nem közlekedett még Budapesten. Ezen kívül a BKV munkatársai megismerkedhetnek a hidrogén üzemanyag-tankolás technológiájával is.

Az utasok is véleményezhetik az ingyenes járaton tapasztaltakat

De nem csak a BKV szakemberei számára lesz tesztüzem ez a hét: az utasok véleményére is kíváncsiak. Bár a futurisztikus jármű nem kifejezetten a budapesti igények szerinti kivitelben készült, a BKV számít utasai véleményére is: például mennyire tartják kényelmesnek az üléseket vagy az ülések közötti folyosó méretét, elegendő mennyiségű kapaszkodó van-e buszon, de fontos szempont lehet a komfortérzet, valamint a jármű megjelenése is. A tapasztalatokat a [email protected] e-mail címen vagy a bemutatkozásról közölt Facebook-poszt alatt lehet megosztani.

Így néz ki belülről a jármű, amiről az utasok is megoszthatják tapasztalataikat a BKV munkatársaival. Fotó: BKV / bkv.hu

A jövőből érkező Mercedes tesztbusszal október 8. és 16. között találkozhatnak az utasok a 8E vonalán reggel negyed 7 és este 11 óra között. 13 és 15 óra között azonban a jármű nem közlekedik, és október 9-én nem áll forgalomba. A busz mozgása nyomon követhető a BudapestGO alkalmazásban és a 8E járat közterületi kijelzővel ellátott megállóiban is. A tesztbuszon díjmentesen lehet utazni.