Ez az örök fiatalság titka: magyar kutatók dolgoznak a hosszú élet elíxirjén: „Egyelőre kockázatos a dolog”

A fiatalság titka örök kérdés, ám egy évtizeddel ezelőtt a kaliforniai Stanford Egyetem világraszóló eredményt ért el ennek kutatásában. A kutatók rájöttek, hogy a fiatalság titkának kulcsát nem a fiatal, hanem az idős szervezetben kell keresni. A világraszóló kutatási eredményeket Magyarország is hasznosította, így mára már 10 évre visszanyúló múltunk van a fiatalság titkának keresésében, melyben hihetetlenül komoly eredményeket értünk el.

A fiatalság titka dr. Lacza Zsombort és csapatát is foglalkoztatja – Fotó: Mediaworks

A koronavírus miatt kirobbant pandémia alatt vált ismertté a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem igazgatójának és az Ortho Sera alapító igazgatójának, dr. Lacza Zsombornak a neve, aki azzal írta be magát a történelembe, hogy plazmaterápiájának hála emberek életét mentette meg a biztos haláltól. Ha valakit kicsit jobban érdekel dr. Lacza Zsombor és az Ortho Sera Hungary munkája, számtalan kutatásukról olvashat, ám mi most csak az egyik legérdekesebbet választottuk ki, melyről a kutatás és a cég vezetőjét is megkérdeztük.

A fiatalság titka

A Stanford Egyetem kutatói egy kutatás során a fiatal és az idős egerek keringését kötötték össze, majd amikor szétválasztották őket, kiderült, hogy az idős állatok öregedési markerei lecsökkentek

– kezd bele a magyarázatba lapunknak dr. Lacza Zsombor, aki azt is elárulja, hogy a kutatók hiába keresték a vérben a titkos összetevőt, nem lelték, majd rájöttek, hogy a fiatalság elixírjét tulajdonképpen az idős plazma tulajdonságaiban kell keresni: ha az idősek káros anyagokkal teli plazmáját kihígítják, vagyis az idős emberektől levett plazmát fiatal donorokéval pótolják, akkor az idős beteg vére megfiatalodik. Dr. Lacza Zsombor szerint rögös út vezet oda, hogy ezt a terápiát alkalmazni tudják, ám csapatával jelenleg is azon dolgozik, hogy egy olyan terápiát fejlesszen ki, ami szabályos és biztonságos is egyben.

A kutatócsoport célja, hogy egy olyan terápiát hozzanak létre, ami javítja az öregedés állapotát – Fotó: Mediaworks

Egyelőre kockázatos a dolog, ugyanis nem tudjuk elég gyorsan pótolni a levett plazmát, ami egy idős, beteg szervezetnél kulcsfontosságú kérdés

– magyarázza a kutatóprofesszor, aki emellett a kutatás mellett párhuzamosan azzal is foglalkozik, milyen fontos alkotóelemek vannak a fiatalok plazmáiban, amik az idősekében nincsenek meg. Nemrég egy tanulmányuk is megjelent arról, hogy a károsodott sejtek regenerálhatók a fiatalok véréből származó vérkészítményből. A professzor így a vérplazmát két hatásmechanizmus alapján is vizsgálja csapatával. A csapat célja az, hogy alapos vizsgálatok után olyan terápiát hozzon létre, mellyel az öregedés állapota javítható, és az eredmények világosak és mérhetőek.

A vérplazma egyetlenegy paraméter, így szeretném leszögezni, hogy nem találtuk meg a fiatalság szérumát

– zárja az Ortho Sera vezetője, aki hangsúlyozza, hogy a hosszú élet titka továbbra is az egészséges és tudatos táplálkozásban, a sok sportban és a nyugodt életben rejlik.