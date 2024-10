Még mindig nem eszmélt fel a család: elesett a hármasikrek apukája, belehalt a sérülésbe

Edward Sidgwick nagyon büszke lehetett az életére. Boldog házasságban élt, nagyon szerette a feleségét, csodaszép gyermekei voltak. Életénk fényét a hármasikrei jelentették, akiért valósággal megőrült. Banki tanácsadóként dolgozott, jól keresett, és számos kiváló programban vett részt élete során. Szép, teljes, eseménydús élete volt. Mindazonáltal még nem kellett volna meghalnia. Még számos boldog pillanatot okozhatott volna a családjának.

Mindenkit váratlanul ért az apa halála

Az 53 éves Edward Sidgwick imádta az életét, és mindenki nagyon kedvelte a társaságát. Folyton udvarias és mókás volt, így igazán szórakoztató társaságnak számított. Nagyon várta már a következő golfhétvégét, ez volt ugyanis az első alkalom, hogy a fia is csatlakozott az idősebbek a fiatalokkal programhoz. A barátok összejönnek ilyenkor, és hozzák golfozni a gyerekeiket is.

Csodás nap volt, ezt pedig egy kis italozássla ünnepelte meg. Vacsora előtt még fel akart menni a szobájába, ezért beszállt a liftbe. Ekkor eszébe jutott, hogy a szobája a földszinten van, ezrét visszament, és ahogy kiszállt a liftből, megbotlott, elesett és beütötte a fejét. A szobájából még elmesélte a feleségének telefonon, hogy mennyire csodálatos volt a nap. A vacsorához is sok alkoholt fogyasztott, amikor pedig később a barátaival el akart menni a szálloda bárjába, nem engedték be, mert már túl részeg volt. Ezt udvariasan el is fogadta.

Visszament hát a szobájába és lefeküdt aludni. Másnap holtan találtak rá. Post mortem vizsgálatok alapján kiderült, hogy az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett, amin az alkohol csak rontott, ezért hunyt el - írja a The Sun.