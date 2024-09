Így nevezett ki cégvezetőket önkényesen Újpest baloldali testülete

A történet előzménye, hogy egy milliárdokat forgató számlagyáros bűnbandához tartozó céggel és Trippon Norbert alpolgármesterrel kapcsolatban az adóhatóságnál egy ismeretlen bejelentést tett / Fotó: Facebook

Trippon Norbertről legutóbb a kampányban hallhattunk, amely igencsak elfajult Újpesten. Míg korábban Déri gyanús lakásvásárlási ügye verte ki a biztosítékot, amelyben DK-hoz köthető ügyvédi iroda és cégek is feltűntek, később Trippon került hasonlóan kényes helyzetbe. Azzal vádolták, hogy egy, a felesége nevén lévő ingatlant az önkormányzat által kiírt egyik pályázat keretein belül újíttatott fel. A pályázati elszámolás miatt a hírek szerint csaknem 20 millió forintról állított ki számlákat egy cég olyan munkálatokról, amelyeket valójában el sem végeztek. A számlagyár vezetője beismerte a költségvetési csalás gyanúja miatt egy éve tartó nyomozás ideje alatt, hogy soha nem jártak a nevezett ingatlanban, de a munkát valóban végző SZIN-KER Építő Kft. kérésére kiállították a fiktív számlákat. A SZIN-KER dolgozott az önkormányzat megbízásából lakásfelújításokon. Az ügy a közelmúltban robbant a sajtóban, a Kétfarkú Kutyapárt messzemenő következtetéseket tartalmazó cikket hozott napvilágra, vélhetően politikai tőkét kovácsolva ebből a választások előtt, de más, baloldalhoz köthető orgánum is közölt tényfeltáró írást az ügyről. A baloldal összeugrása azért is különösen érdekes, mert Újpest volt az a kerület, ahová Gyurcsány DK-s „kisgömböce” a legmasszívabban betette a lábát, a ciklus közepén gyakorlatilag Trippon alpolgármester vette át a kerület irányítását. Déri sokáig el is tűnt, jelezte, hogy családi okok miatt nem indul majd a 2024-es választásokon sem...