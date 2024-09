Kiderült, Karácsony Gergely hogy akarja átmenteni Gyurcsány és a DK hatalmát Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármester 5 évnyi "városvezetés" után úgy tűnik, belátta, csődközeli kormányzásaának "eredményei" most visszahullanak rá: ugyan pár száz szavazat többséggel őt megválasztották újra főpolgármesternek, a Fővárosi Közgyűlésben nem lesz többsége, ráadásul eddigi politikai hátországa, Gyurcsányék és a DK is meggyengült. Így a főpolgármester gazdasági "háttérországát" októberig biztosító DK-s cégvezetőknek is vélhetően búcsút inthet az új testület érkezésével.

Ezért Karácsony most megpróbálkozik a budapesti DK-s hatalom átmentésével: gyorsan meghirdetett egy olyan pályázatot, amilyent ember még sosem látott, hogy átmenthesse Gyurcsány Ferenc embereit a jövőnek és magának...

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a fővárosi cégek élére, igazgatósági tagoknak és tanácsnokoknak Gyurcsány embereit tette meg 2019-ben, közöttük számtalan bukott baloldali politikus is megtalálható Fotó:MTI

Úgy tűnik, Karácsony Gergely a nyár folyamán nem tudott megállapodni egyik olyan leendő frakcióval sem, amely októbertől többséget adhatna neki az újonnan alakuló Közgyűlésben. Legalábbis erre utal az a pánikszerű intézkedése, amelyben felülbírálta eddigi vezetői tevékenységét is, amely csődközelbe sodorta Budapestet. A Gyurcsányék támogatását élvező főpolgármester már a 2019-es megválasztását követő fél évben csődöt kiáltott és a kormányra mutogatott, pedig elődje, Tarlós István 214 milliárd forint pluszt hagyott neki a kasszában, amelyből legalább 70 milliárdot szabadon, bármire költhetett. Azaz pénz volt, csak elúszott utóbbi kezei között, ahogyan a rekordméretű iparűzési adóból befolyt összegek is. Ciklusa alatt állandóan pénztelenségre hivatkozott, ezzel magyarázva, hogy miért fejlődött visszafelé Budapest.

Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt kampányában is felhívta a figyelmet arra, hogy a budapestiek pénze Gyurcsány embereinek zsebébe vándorol Fotó: Facebook

Míg a főpolgármester Budapestre alig költött, a fővárosi cégek élén álló DK-s vezetőket évente hatalmas jutalomban részesítette, legutóbb idén nyáron szórta meg a haverokat 200 millió forinttal.

Most pedig, néhány héttel az új Közgyűlés megalakulása előtt és 5 év pazarlás után, egyszerre rájött a spórolhatnék: javaslatot tesz a fővárosi cégek igazgatósági pozícióinak kétharmados csökkentésére, a felügyelőbizottsági tisztségeknek pedig közel a törvényi minimumra való leszorítására. Továbbá olyan nyílt pályázatot írt ki a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaira, a cégvezetőkre, amelyre eddig még sehol sem volt példa.